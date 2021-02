«  Débris  » révélé: jetez un premier coup d’œil au nouveau drame extraterrestre de science-fiction de NBC

Mieux vaut enfiler un casque et un canard! Sortant du ciel et atterrissant sur NBC le mois prochain, « Debris » est une nouvelle série mystère d’OVNI avec un pedigree paranormal sérieux. Le réseau Peacock a récemment livré la première bande-annonce et l’art clé pour attirer les téléspectateurs du printemps.

Ce thriller intrigant d’un autre monde provient de JH Wyman, showrunner et producteur exécutif de la brillante émission de science-fiction de JJ Abrams, «Fringe» et créateur de «Almost Human».

Dans ce drame épisodique trippant, Jonathan Tucker (« Westworld ») et Riann Steele (« Les magiciens ») jouent le rôle de Bryan Beneventi et Finola Jones, une paire d’agents internationaux ambitieux originaires des côtés opposés de l’Atlantique qui sont affectés à la chasse. des morceaux d’épave d’un vaisseau spatial extraterrestre détruit qui commencent à affecter les lois de la physique naturelle et la réalité de l’humanité.

La nouvelle série dramatique extraterrestre de science-fiction « Debris » sera lancée sur NBC le 1er mars 2021. (Crédit d’image: NBC)

Chaque fragment a des effets imprévisibles, puissants et parfois mortels sur les citoyens ordinaires qui le découvrent. Chaque nouvelle découverte est également une course périlleuse contre la montre, car des forces extérieures obscures recherchent ces objets étranges à leurs propres fins néfastes.

« Il y a beaucoup de gens qui font mieux que moi le truc des ‘Petits Hommes Verts’, » Wyman a expliqué au mois dernier TCA 2021 panneau de prévisualisation. « Je ne suis pas ce gars. Je suis plus [interested in] interactions humaines … À quoi ressemble-t-il quand il y a des questions qui sont posées qui mettent vraiment en lumière la condition humaine? Et je trouve toujours ça fascinant … Quand les visiteurs descendent sur ce genre d’autoroute et se font connaître ou quoi que ce soit, je pense que nous allons en apprendre plus sur nous-mêmes que sur les extraterrestres ou les visiteurs. Et cela m’intéresse vraiment. «

Yoshié Bancroft dans le rôle de l’agent McGuire, Julia Benson dans celui de Mary Vandeberg, Thomas Nicholson dans celui de l’agent John et Norbert Leo Butz dans celui de Craig Maddox. Legendary Television et Universal Television coproduiront avec Frequency Films de Wyman.

« Débris » tombe dans nos salons sur NBC le 1er mars à 22 h HE (consultez les listes locales).

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.