Debra Messing s’excuse d’avoir hébergé Kim Kardashian sur SNL Tweet : j’étais juste confuse

Volonté & Grâce Star Debra Messing a fait la une des journaux à plusieurs reprises cette semaine pour son commentaire sur SNL hôtes et ne pas être choisi comme Lucille Ball dans le prochain biopic, Être les Ricardos. Elle a eu l’occasion de clarifier ses déclarations sur l’hébergement de Kim Kardashian Saturday Night Live avec Tamron Hall cette semaine.

Interrogé sur le tweet demandant : « Pourquoi Kim Kardashian? Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, généralement, qui sont des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision ou le lancement d’un album. Est-ce que j’ai raté quelque chose? » Messing a répondu: « Je n’avais pas l’intention de la troller, et si quelqu’un l’a pris de cette façon, je m’excuse. Cela n’a jamais été mon intention. »

« Elle est ce phénomène. C’est une icône culturelle. Je suis quelqu’un qui a grandi avec SNL. J’aime la comédie. Et ils ont depuis des décennies ce genre de formule, et j’ai remarqué qu’ils ont changé la formule. Et je me suis dit : ‘Oh, a-t-elle une nouvelle émission télévisée qui va sortir ? A-t-elle un livre qui sort ? A-t-elle un film ?’ Et elle n’avait rien sorti; en fait, son émission télévisée venait juste de se terminer. »

Elle a en outre expliqué: « J’étais juste confuse et j’ai pensé: » Je vis sous un rocher, je n’ai pas le doigt sur le pouls de la culture pop. Alors je me suis dit : ‘Est-ce qu’elle a fait quelque chose d’autre dont je ne suis pas au courant parce que je suis tellement concentré sur l’activisme ?’ Il est clair que cela a été interprété différemment. »

Messing s’est connecté pour le concert d’hébergement de Kardashian le Saturday Night Live, en disant « Je l’ai regardée et j’ai pensé qu’elle était incroyable et je la soutenais. Si vous me connaissez et que vous me suivez, alors vous savez que j’élève constamment les femmes. Je soutiens les femmes, alors j’espère que les gens comprennent que cela n’a jamais été mon intention. »

Le tweet en question avait pas mal de gens d’accord avec l’acteur.

« Je me demandais la même chose ? » on était d’accord.

Tandis que d’autres ont défendu le choix de l’émission, en disant : « Les Kardashian ont joué pendant 17 saisons ? Pourquoi parce que les gens ont regardé et pourquoi ont-ils regardé parce qu’ils étaient drôles, drôles et intéressants et j’ai appris plus d’eux que de 10 saisons d’amis ou de Will & Quel-est son nom! »

L’un d’eux a fait remarquer à Messsing que la personnalité de la téléréalité avait une nouvelle émission qui commencerait bientôt. « Ce n’est pas nécessaire ce qui se passe dans tous les cas. Lindsay Lohan a animé une fois et elle n’avait rien à promouvoir. De plus, les Kardashian ont une nouvelle émission Hulu qui sort pour qu’elle puisse en faire la promotion.

Quant à Kim Kardashian elle-même, elle est consciente du choix controversé et en a profité dans son monologue pour se moquer d’elle-même avec : « Je sais, je suis surprise de me voir ici aussi », a-t-elle déclaré. « Quand ils m’ont demandé, je me suis dit ‘Tu veux que j’héberge ? Pourquoi ?’ Je n’ai pas eu de première de film depuis très longtemps. Je veux dire en fait, je n’ai sorti qu’un seul film et personne ne m’a dit qu’il était même en première. »

Quelle que soit votre opinion sur le choix de l’animatrice, les cotes d’écoute ont montré que son épisode « a attiré 5,27 millions de téléspectateurs et une cote de 1,04 chez les adultes de 18 à 49 ans samedi, contre 4,94 millions et 0,92 pour la première de la saison 47 le 2 octobre. Le bump a marqué la première fois depuis plusieurs années que l’épisode deux a dépassé la première de la saison de la longue émission de fin de soirée NBC, par THR.

SNL sait ce qu’ils font, et Kim l’a dit le mieux. « Je suis tellement habitué à avoir 360 millions d’abonnés qui regardent chacun de mes mouvements, et combien de personnes regardent SNL? Genre 10 millions ? Ce soir est juste une nuit froide et intime pour moi. » Cette nouvelle est originaire de The Wrap.

