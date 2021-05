Débarrassez-vous des mauvaises habitudes? Ces 5 gadgets vous aideront!

Malheureusement, se débarrasser des mauvaises habitudes n’est souvent pas si simple. Heureusement, de nos jours, il existe de plus en plus de gadgets intelligents qui peuvent vous aider. Que vous arrêtiez de fumer, que vous fassiez plus de sport ou que vous souhaitiez simplement rester plus droit: les cinq petites aides techniques suivantes vous aideront.

Pavlok élimine les mauvaises habitudes

Le concept derrière le portable intelligent Pavlok est en fait assez simple: chaque fois que vous voulez vous adonner à l’une de vos mauvaises habitudes, vous appuyez sur l’appareil – et puis vous obtenez une surtension (plus ou moins) forte.

L’idée: votre cerveau relie rapidement l’habitude à l’impulsion douloureuse et le désir de cigarettes, de chocolat et autres disparaît presque tout seul.

Avantage: Le principe de Pavlok est connu depuis des années sous le nom de thérapie par aversion et s’est avéré efficace. Si vous ne voulez pas vous frotter vous-même, vous pouvez également sélectionner des signaux sonores ou de vibration comme stimuli. Mais malheureusement, ils sont moins efficaces …

Avis d’avertissement Puisque Pavlok fonctionne avec des chocs électriques plus ou moins forts, vous devriez consulter votre médecin en cas de doute avant de l’utiliser pour la première fois. Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient mieux s’abstenir d’utiliser la fonction de choc électrique de Pavlok. Le fabricant met également en garde les enfants et les femmes enceintes de ne pas l’utiliser.

Quitbit vous aide à arrêter de fumer

Quitbit est un briquet intelligent qui devrait vous aider à arrêter de fumer, ou du moins à réduire le nombre de cigarettes. Tout ce que vous voulez. Pour ce faire, le petit appareil enregistre exactement quand et à quelle fréquence vous prenez la clé et vous avertit via l’application et sur l’écran intégré.

De cette façon, vous avez non seulement une vue d’ensemble de la façon dont votre consommation réelle de nicotine va, mais vous pouvez également faire quelque chose de manière efficace en utilisant des «objectifs» ajustables.

Avantage: Tricher est (presque) impossible ici. Vous pouvez utiliser l’application associée pour définir à quelle fréquence ou à quel moment pendant la journée le module de chauffage du Quitbit peut être utilisé.

Le paquet de cigarettes intelligentes FitSmoke et l’application Smartwatch Smokebeat servent également d’alternatives à Quitbit.

Keen aide à se ronger les ongles et Co.

Keen vise à identifier les comportements inconscients. La pensée: quiconque prend conscience d’une action peut plus facilement et consciemment l’omettre. De cette façon, les mauvaises habitudes peuvent également être éliminées.

Le gadget, qui ressemble à un bracelet de fitness moderne, fonctionne lorsque vous vous mordez les ongles, que vous sucez votre pouce, que vous avez des picotements (nerveux) sur votre visage et que vous vous arrachez les cheveux. Keen utilise le suivi de mouvement pour déterminer quand le bras se déplace dans la «position interdite» et vous avertit par des vibrations. Jusqu’à quatre mouvements cibles peuvent être enregistrés. L’appareil peut être évalué et contrôlé via l’application associée.

Avantage: Keen aide à rendre les actions inconscientes inconscientes. Ainsi, vous pouvez recycler votre cerveau.

Meilleure posture grâce au Beurer PC 100

Non seulement les employés de bureau savent que s’habituer à une posture droite n’est pas si simple. L’entraîneur de posture PC 100 PostureControl de Beurer est conçu pour vous aider. Une posture tordue n’est pas seulement mauvaise pour votre dos. Cela provoque également un stress global pour votre corps, affecte votre confiance en vous et fait souffrir votre charisme.

Il est discrètement attaché aux vêtements dans la région du cou et vibre pour rappeler aux utilisateurs de rester droit. En même temps, le gadget analyse le comportement assis. L’évaluation peut être consultée dans l’application associée. Le capteur peut également être contrôlé ici.

Avantage: L’entraîneur de posture est extrêmement discret et rappelle doucement mais efficacement aux utilisateurs d’adopter une meilleure posture.

Phabit laisse votre plante expier vos mauvaises habitudes

Quel est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre les mauvaises habitudes? Une mauvaise conscience! C’est exactement là qu’intervient Phabit. Le pot de fleurs intelligent est livré avec une application associée qui, entre autres, surveille le comportement de l’utilisateur via GPS. De plus, l’application Phabit peut accéder au tracker de santé de l’iPhone et y évaluer les numéros de pas.

Si vous restez actif et effectuez les actions précédemment convenues, le pot de fleurs intelligent fournit automatiquement à votre plante tout ce dont elle a besoin pour être heureuse. Sinon, Phabit fait mourir lentement les petits verts. Cela rend la mauvaise habitude un peu moins attrayante, n’est-ce pas?