Déballage du clavier mécanique Blackwidow V3 Tenkeyless, RAZER

Nous vous proposons le déballage d’un clavier mécanique de la marque RAZER: Blackwidow V3 Tenkeyless. Dynamique et compact.

Ces jours-ci, j’ai testé le clavier mécanique Blackwidow V3 Tenkeyless de la marque RAZER. Un petit clavier noir élégant qui peut également personnaliser les couleurs et les lumières qu’il apporte (technologie Razer chroma RGB).

En bref, vous aurez l’analyse avec de nombreuses photos, mais avant cela, j’ai téléchargé sur la chaîne Youtube, à laquelle j’espère que vous êtes abonné, un déballage de ce Blackwidow v3 Tenkeyless. Après la vidéo, vous avez quelques caractéristiques de ce clavier mécanique dont je peux vous parler que j’adore.

Sentir la différence

La performance la plus dynamique: découvrez le clavier sans clé Razer BlackWidow V3. Héritier d’une saga emblématique, ce clavier de jeu compact est équipé de commutateurs mécaniques Razer ™ de renommée mondiale et d’un éclairage Razer Chroma ™ RGB, pour le niveau de précision et de personnalisation que les joueurs du monde entier apprécient.

-Commutateurs mécaniques RaZER de différentes couleurs (vert ou jaune)

-Structure en aluminium

Durée de vie de 80 millions de frappes pour des sessions de jeu intenses

-Conception sans clé pour une installation facile (se connecte via USB)

-En vente dans les magasins RAZER au prix de 109,99 €.

Quelles sont les différences entre les commutateurs vert et jaune?

Les interrupteurs mécaniques Razer Green produisent un retour tactile et sonore lorsqu’ils sont enfoncés, tandis que les interrupteurs mécaniques Razer Yellow offrent un actionnement silencieux et fluide.