Deavan Clegg révèle la preuve que TLC a truqué sa chronologie

Deavan Clegg n’a pas été satisfait de TLC ou de la façon dont ils l’ont dépeinte elle et sa famille pendant un certain temps. le Fiancé de 90 jours: l’autre voie La star a appelé l’émission et le réseau à plusieurs reprises pour leur montage, mais maintenant elle accuse l’émission de mensonge à fond.

Qu’a dit Deavan Clegg à propos de TLC avant?

Clegg a parlé plus tôt de la façon dont la série décrivait sa fille Drascilla.

«J’ai été contrariée par les modifications avant», dit-elle. «Je n’en ai pas trop parlé. Mais les modifications sont tellement mauvaises pour ma fille que c’est dégoûtant et décourageant.

À l’époque, Drascilla buvait dans une bouteille pour prendre du poids et Clegg affirme que la production lui a dit qu’ils ne montreraient pas cette partie de son histoire.

«Ils ont promis de ne pas montrer son biberon, et elle prenait du lait maternisé à cet âge parce qu’elle perdait du poids et qu’elle ne pouvait pas prendre de poids et son médecin l’a recommandé», a-t-elle poursuivi. «Mais les gens ne prennent pas cela en considération, ils jugent juste en disant que je suis négligent alors que c’est en fait le contraire de cela. Ils ont promis de ne pas montrer cela, et ils l’ont fait.

Tout au long de cette saison, elle a eu beaucoup de réactions négatives de la part de fans qui n’ont pas aimé la façon dont elle a traité son ex, Jihoon Lee. Finalement, elle s’est tournée vers son Instagram pour avertir les gens que tout n’est pas réel à la télévision.

«Salut à tous», a-t-elle écrit dans son histoire Instagram capturée par ScreenRant. « Je ne mentionne pas une certaine émission, mais vous savez que la PLUPART des émissions de télé-réalité sont fausses et scénarisées ou éditées pour correspondre à un scénario que les équipes de scénarimage ont mis en place avant le tournage. »

Deavan dit que TLC a menti

La finale de cette saison prétendait montrer Clegg en mars de cette année traitant de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Il montra plus tard à Clegg «quatre mois plus tard» lorsqu’elle était supposée partir pour l’Amérique avec ses enfants.

Après la diffusion de la finale, Clegg a commencé à publier une description de la chronologie sur ses histoires Instagram.

«Je suis revenu en Amérique en mai. Je ne sais pas pourquoi TLC mentirait sur la chronologie », a-t-elle écrit dans une série de messages maintenant supprimés capturés par ScreenRant.

Clegg a également partagé un article sur ses histoires du 31 mai, où cela montre qu’elle était déjà en Amérique.

«Cette photo a été publiée chez ma mère une semaine après mon arrivée», a-t-elle sous-titré le message, selon un fil de discussion Reddit.

Elle a également partagé un tutoriel de maquillage qu’elle a publié sur son YouTube.

«Première vidéo YouTube de moi aux États-Unis», a-t-elle écrit. «La vidéo a été filmée un mois auparavant. Comme vous pouvez le voir, il a été publié le 6 juin. Comme le prétend le spectacle, je suis revenu début août. «

TLC n’a pas commenté les messages de Clegg, mais étant donné qu’elle les a supprimés, elle a dû changer d’avis pour appeler le réseau.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Clegg a été renvoyée de la série, c’est pourquoi elle n’a pas été invitée à l’émission spéciale Tell-all. Elle a nié ces rumeurs et a déclaré qu’elle était toujours connectée à Sharp Entertainment, qui produit l’émission.