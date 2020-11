Deathloop: date de sortie connue, précommande maintenant – Guide de précommande

Bethesda vient d’annoncer officiellement la sortie du nouveau jeu de tir solo à la première personne d’Arkane Lyon (franchise « Dishonored »). Deathloop devrait sur 21 mai 2021 la Libération célébrer. Vous pouvez déjà précommander le jeu dans différentes versions.

Il semble console exclusive pour la PS5 et aussi pour le PC. Vous avez bien entendu, « Deathloop » ne sortira pas pour la Xbox Series X / S malgré le rachat de Microsoft.

La précommande du jeu peut désormais être effectuée dans le lanceur Bethesda.net, un homologue Steam correspondant suivra bientôt. Connectez-vous simplement au lanceur. De plus, toutes les éditions sont maintenant en PS Store trouver. Vous pouvez également pré-commander le jeu ici maintenant.

Bethesda met quelques Bonus en plus de cela si vous choisissez d’acheter le jeu avant sa sortie. Les équipements suivants:

© Bethesda

Dès lors, il y a une édition Deluxe en plus de l’édition Standard, qui apporte quelques mises à niveau par rapport à la version régulière.

© Bethesda

En plus de certains skins ou sceaux, l’édition Deluxe vous offre même des armes exclusives que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs dans le jeu. Les fans de Bethesda, par exemple, le savent RAGE 2où en prime le BFG en dehors CONDAMNER donné. Donc, si vous avez le .44 carats quatre livres (voir photo) et d’autres armes comme ça Fraiseuse Transtar voulez voir dans le jeu, vous devriez atteindre l’édition Deluxe.

De quoi parle «Deathloop»? Voici un petit aperçu de Bethesda:

«Colt est pris dans une distorsion temporelle, une boucle, sur Blackreef et est obligé de revivre le même jour encore et encore. Alors pour s’échapper, il ne lui reste plus qu’une chose à faire: briser cette foutue boucle. Doté d’un arsenal de forces extraordinaires et d’armes puissantes, il doit retirer huit cibles de la circulation dans les 24 heures précédant la boucle et la journée recommence à minuit. «