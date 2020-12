Death Stranding reçoit des missions et des objets pour Cyberpunk 2077 en crossover

Mis à part le fait qu’il y a aussi l’un ou l’autre œuf de Pâques Death Stranding dans Cyberpunk 2077 là-bas, Kojima Productions tourne désormais officiellement les tables. « Death Stranding rencontre Cyberpunk 2077 » dans la dernière collaboration entre les deux studios de développement.

Kojima Productions en a maintenant un nouvelle bande-annonce sorti, le nouveau Objets et missions qui sera intégré dans « Death Stranding ». Celles-ci concernent directement « Cyberpunk 2077 ». Le studio n’en fait donc pas un grand secret et ce n’est pas non plus un œuf de Pâques.

Death Stranding: Version 1.05 avec crossover Cyberpunk 2077

Norman Reedus, qui est dans le jeu Ponts Sam Porter incarné, reçoit un mise à niveau visuelle. Le bras bionique de Johnny Silverhand de « Cyberpunk 2077 », le soi-disant «Johnny Arm», à côté d’un cool des lunettes de soleilqui a également été inspiré par la rock star. En plus de cela, il obtient toujours des V Lignes cybertechque le personnage principal de Cyberpunk 2077 porte sur son visage.

Mais ce n’était pas tout. Cybersam peut même pirater des machines car il en a quelques-unes en plus nouvelles compétences donné. le Compétence de piratage fait que Sam « arrête le traqueur de mule pendant un certain temps ». De plus, les Odradeks opposés peuvent être contournés et même les camions muletiers peuvent être piratés.

La moto recevra également une mise à niveau, qui est maintenant dite avoir « une puissance de saut améliorée » et un modèle spécial sur le thème du cyberpunk (tricycle inversé).

Pour couronner le tout, il y a quelques hologrammes cyberpunk (Trauma-Team, SAMURAI) dans la mise à jour 1.05 et même six nouvelles missions. Ceux-ci prennent une référence directe aux personnages et au panier Cyberpunk 2077. Ce n’est donc pas qu’un gadget. Pour les fans des deux paramètres de science-fiction dystopiques, cela devrait être Death Stranding-La mise à jour en vaut vraiment la peine.

