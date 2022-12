Death Stranding de Hideo Kojima aura un nouveau film

Le développeur Kojima Productions vient d’annoncer que son jeu vidéo à succès »Échouement de la mort » recevra une nouvelle adaptation cinématographique. Le studio de jeux vidéo créé par Hideo Kojima a collaboré avec Studios de pierre martelée produire un nouveau film.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup plus de détails sur l’intrigue, le film introduira de nouveaux éléments et personnages de l’univers Death Stranding. Actuellement, le projet est déjà en production, bien que l’on ne sache pas si l’un des acteurs qui a participé au jeu vidéo reprendra ses rôles dans le film.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hideo Kojima annonce officiellement Death Stranding 2 avec le retour de Norman Reedus

« Je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce nouveau partenariat avec Hammerstone Studios », a déclaré Hideo Kojima. « C’est un moment charnière pour la franchise et j’ai hâte de collaborer avec eux pour porter ‘Death Stranding’ sur grand écran. » Ce sera la première fois qu’un jeu vidéo Kojima sera adapté au grand écran.

D’autre part, Alex Lebovici, qui fait partie de Hammerstone Studios, a déclaré : « Nous sommes ravis et honorés d’avoir l’opportunité de nous associer au brillant et emblématique Hideo Kojima. Contrairement à d’autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, celui-ci sera quelque chose de beaucoup plus intime et ancré.

»Notre objectif est de redéfinir ce que pourrait être une adaptation de jeu vidéo lorsque vous avez une liberté créative et artistique. Ce film sera une authentique production ‘Hideo Kojima’. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Le film Super Mario Bros. dévoile une nouvelle bande-annonce avec toutes sortes de références au jeu Nintendo







Sorti en 2019 sur PlayStation 4, »Death Stranding » place les joueurs aux pieds de Sam Bridges, un messager qui va devoir reconnecter une société fragmentée après qu’un clap ait ouvert une porte entre les vivants et les morts.

Bien que l’on ne sache pas pour le moment si le film suivra la même intrigue du jeu, une suite du jeu a déjà été annoncée, qui est actuellement en développement pour PlayStation 5.

» Death Stranding » a été le premier titre publié par Kojima Productions après sa séparation de Konami en 2015. Le développeur de jeux vidéo japonais s’est imposé comme l’un des créateurs de jeux de renommée mondiale, devenant célèbre pour avoir créé le » Metal Gear » la franchise.

Il n’y a toujours pas de date de sortie officielle pour le film Death Stranding.