Death Note: les créateurs de Stranger Things apportent un anime culte à Netflix

Avec le succès retentissant de la série mystère StrangerThings planifier le Frères Duffer maintenant avec un propre univers de série tout sur les événements de Hawkins et le monde sombre et sombre d’Upside Down. UN premier spin-off a déjà été confirmé il y a quelque temps, d’autres productions sont à venir Netflix suivre.

De plus, les deux créateurs de la série Matt et Ross Duffer ont leur propre studio de production avec le nom approprié Images à l’envers a été fondée et feront partie d’un vaste accord plus de projets pour Netflix motif. Cela comprend un nouvelle série Death Note. Cependant, les premiers détails sont encore rares.

Death Note : Après le flop du film, il faudrait juger une nouvelle série

Netflix s’en est déjà impliqué il y a quelques années Adaptation du manga et anime culte japonais essayé et apporté im année 2017 a sorti un premier film d’action en direct, Death Note, avec Nat Wolff et Willem Dafoe dans le rôle de Ryuk, le dieu de la mort. Adaptation cinématographique par le réalisateur Adam Wingard a rencontré peu d’approbation de la part des fans de l’original et a été puni par des critiques cinglantes.

Néanmoins, le fournisseur de streaming semble croire à une autre adaptation cinématographique et charge désormais les frères Duffer à succès d’adapter une série – les deux créateurs de la série connaissent très bien le mystère parsemé d’éléments d’horreur, ce qui prouve l’incroyable succès de « Stranger Things ».

De quoi parle Death Note ? Dans l’original sombre, un livre mystérieux tombe entre les mains d’un jeune étudiant qui a été placé dans le monde humain par le Shinigami – le dieu japonais de la mort ou l’esprit de la mort. Le jeune Light Yagami se rend vite compte que ce n’est pas un livre ordinaire : s’il y écrit un nom, la mort suivra bientôt…

Adaptation cinématographique de Stephen King et autres projets de séries pour Netflix

En plus de « Death Note », les deux créateurs de la série prévoient également une adaptation cinématographique de Stephen King Le talisman mettre en place. On se souvient, dans le final de la 4ème saison « Stranger Things » Lucas lit au Max comateux au lit d’hôpital de cette œuvre du maître de l’horreur.

À l’avenir, il fera également partie de cette célèbre série mystère « Stranger Things ». pièce de théâtre de Broadway donner – il sera donc intéressant de voir ce que les frères Duffer et Netflix proposent d’autre dans le contexte de l’univers de la série.

En attendant, cette année continue dernière 5ème saison de « Stranger Things » en production, mais un début n’est pas prévu 2024 sur Netflix prévu.