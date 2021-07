Deadpool rejoint le MCU de la manière la plus Deadpool possible

Ryan Reynolds et son interprétation attachante de Deadpool ont fait leur première apparition officielle dans le MCU, et tout au long de la manière la plus inattendue possible. L’acteur a enfilé le costume de mercenaire bavard pour promouvoir son nouveau film « Free Guy », rejoignant sa co-star (et réalisatrice de » Thor : Love and Thunder « ) Taika Waititi, qui répète dans cette nouvelle vidéo son personnage de Korg dans le MCU .

Cet étrange croisement entre franchises a été possible car « Free Guy » était l’un des derniers films produits par la 20th Century Fox avant son rachat par Disney, qui possède désormais également Deadpool, ce qui confirme donc le passage du personnage à la franchise Marvel Studios.

Reynolds a présenté cette vidéo sur ses réseaux sociaux avec la description : « Deux membres de MCYouTube réagissent au nouveau film ‘Free Guy’, avec Ryan Reynolds et Taika Waititi. Free Guy, en salles et certainement pas en streaming le 13 août. » À travers une série de commentaires autoréférentiels, Deadpool conclut sa vidéo de réaction en demandant à Korg quelques conseils pour son entrée dans le MCU.

De toute la franchise X-Men sur Fox, l’incarnation de Ryan Reynolds en tant que Deadpool est jusqu’à présent la seule qui a été conçue pour s’intégrer pleinement dans le MCU, avec Kevin Feige, président de Marvel Studios, confirmant que son troisième versement sera First Bande classée « R » dans la franchise.

« Deadpool 3″ retient Reynolds dans son rôle de leader et producteur du film, ainsi que de collaborer à l’écriture de son scénario, qui a été développé par les sœurs Molyneux, qui ont été plébiscitées pour leur travail sur la série animée » Les hamburgers de Bob ».

Ryan Reynolds a été jusqu’à présent le seul acteur à recevoir un film classé « R » dans le MCU, une distinction que même « Blade » n’a pu obtenir (obtenant une cote PG-13). Bien qu’aucun détail n’ait été fourni sur sa date de sortie possible, Kevin Feige a déclaré à plusieurs reprises que le projet était toujours en cours.