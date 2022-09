Deadpool, Logan et Disney + premières en octobre 2022

Octobre est sur le point de commencer et avec lui viendront de nouvelles versions pour Disney+. En ce sens, la plate-forme de diffusion en continu accueillera dans son catalogue de nouvelles séries et films adaptés à toute la famille. Et c’est qu’après la première d’Abracadabra 2, le service d’abonnement se prépare déjà à divertir tout le monde avec les meilleures propositions pour Halloween telles que Loup-garou la nuitle spécial Marvel Studios.

Alors que le contenu idéal sera publié pour les fans de guerres des étoilessérie originale dans le meilleur style gros bonnet et des spéciaux musicaux comme CNCOCe sera sans aucun doute un grand mois pour les amateurs de super-héros. est-ce le 14 octobre seront intégrés au catalogue Disney+ des films tels que Deadpool, Deadpool 2 Oui Logan, qui arrivent après le retour inattendu de Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Découvrez les premières les plus remarquables ci-dessous!

+ Films à venir sur Disney+ en octobre 2022

– Marvel Studios : Loup-garou de nuit

Date de sortie: 7 octobre

Terrain: Par une nuit sombre et lugubre, un groupe secret de chasseurs de monstres émerge de l’ombre et se rassemble au temple Bloodstone après la mort de leur chef. Dans un étrange et macabre hommage à la vie du chef, les participants sont plongés dans une mystérieuse et mortelle compétition pour une relique puissante, une chasse qui les amènera face à face avec un monstre dangereux. Inspiré des films d’horreur des années 1930 et 1940, le spécial effrayant vise à évoquer un sens du terrifiant et du macabre, avec beaucoup de suspense et de frayeur tout au long du parcours alors que nous explorons un nouveau coin de l’univers cinématographique Marvel.

– Monsieur Gardel

Date de sortie: 14 octobre

Terrain: Elle découle d’une anecdote qui circule depuis plusieurs années sur Internet et raconte une prétendue rencontre entre Carlos Gardel et Frank Sinatra. Selon cette histoire, en 1934, Gardel se produisait sur NBC à New York lorsqu’il fut présenté à un jeune admirateur, nul autre que Frank Sinatra à l’âge de 19 ans, désireux de rencontrer le « grand baryton de River Plate ». Personne ne sait très bien ce qui s’est passé lors de cette rencontre, mais elle a servi de point de départ à une idée très séduisante : la nuit où Gardel et Sinatra ont été enfermés dans un vestiaire. L’histoire est armée de fragments de réalité et permet à deux des plus grands chanteurs américains de parcourir des thèmes communs aux deux : les femmes, les amis, le quartier et les passions.

– CNCO : les 5 derniers jours

Date de sortie: 21 octobre

Terrain: En mai 2021, Joel Pimentel a annoncé son départ du groupe de musique latine pop et reggaeton formé en 2015, CNCO. Le documentaire montre les cinq derniers jours de répétition du groupe avant son dernier concert, le début d’une nouvelle étape. Aujourd’hui, CNCO est composé de Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús et Erick Brian Colón.

+ Séries à venir sur Disney+ en octobre 2022

– Big Shot : Entraîneur d’élite (Saison 2)

Date de sortie: 12 octobre (nouveaux épisodes tous les mercredis)

Terrain: Le dernier plan de Marvyn pour se faire connaître est de faire diffuser son équipe sur ESPN, et pour ce faire, il décide d’embaucher une joueuse improbable : Ava. C’est une joueuse de beach-volley courageuse et exceptionnelle dont l’explosion publique l’a fait éliminer de son propre sport. Cette saison, les Westbrook Mermaids ont bien plus à prouver : elles doivent composer avec la perte de leur assistante coach, Holly Barrett, pour travailler pour une école rivale, de nouvelles frictions entre les joueurs, un rapprochement soudain et inattendu vers certains mecs et de nombreuses catastrophes. hors du terrain que personne n’aurait pu prévoir. Studios de télévision.

– Dans le SOOP : Friendcation

Date de sortie: 19 octobre

Terrain: Donne aux abonnés un aperçu de la vie de cinq amis célèbres Park Seojun, le rappeur Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik et V de BTS, alors qu’ils s’éloignent de leur vie quotidienne trépidante pour se détendre et se détendre ensemble lors d’un voyage surprise.

– Star Wars : Contes Jedi

Date de sortie: 26 octobre

Terrain: Ce sont six tout nouveaux courts métrages d’animation sur les paraboles liées aux Jedi de l’ère de la trilogie préquelle. Là, la vie de deux Jedis très différents, Ahsoka Tano et le comte Dooku, sera présentée, où chacun d’eux sera mis à l’épreuve et tous deux prendront des décisions qui définiront leur destin. La série a été créée par le producteur exécutif Dave Filoni, avec Carrie Beck et Athena Portillo en tant que productrices exécutives.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂