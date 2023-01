Deadpool et Wolverine vont-ils sortir en chanson ? Reynolds pèse

Les fans de l’univers cinématographique Marvel attendaient avec impatience l’arrivée de Ryan Reynolds‘ Dead Pool dans le MCU, et il semble qu’ils pourraient être gâtés. Avec Reynolds et Hugh Jackman, qui reprend son rôle de Wolverine de la franchise X-Men de Fox, tous deux récemment aventurés dans le genre musical, certains ont commencé à spéculer sur la possibilité d’un numéro musical entre les deux personnages dans Dead Pool 3. Bien qu’il ne soit pas clair si un numéro musical sera réellement intégré au film, les fans peuvent être assurés que Reynolds et Jackman apporteront leur A-game au prochain threequel. Avec le timing comique de Reynolds et la gamme dramatique de Jackman, les deux acteurs sont sûrs de livrer une performance dynamique et divertissante à l’écran.

Dans une récente interview avec Deadline, Reynolds a été interrogé sur la possibilité d’un numéro musical entre Deadpool et Wolverine. Bien qu’il n’ait ni confirmé ni nié l’idée, il a plaisanté sur la difficulté de chanter tout en « se gargarisant de sang ».

« Je ne sais pas. J’aurais du mal à chanter tant je me gargarise de son sang [laughs]. Non, on verra. »

Ryan Reynolds n’est entré que récemment dans le genre musical avec Fougueux, qui a reçu des critiques généralement positives. D’autre part, Hugh Jackman a une longue histoire dans le théâtre, et il a apporté cette expérience dans sa carrière cinématographique en commençant par Les misérables. Le film lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur et un Golden Globe pour la même catégorie. Il a continué à trouver d’autres succès dans le genre musical avec Le plus grand showman, qui a été un succès au box-office, malgré des critiques mitigées de la part des critiques. Le film lui a valu une autre nomination aux Golden Globe et a depuis suscité des discussions sur une suite potentielle.

Dead Pool 3 s’annonce comme l’une des entrées les plus attendues de l’univers cinématographique Marvel, alors que Wade Wilson de Ryan Reynolds devrait faire équipe avec Logan de Hugh Jackman, alias Wolverine. Cependant, selon Reynolds, réunir ces deux personnages emblématiques n’est pas une mince affaire. Dans une récente interview, il a décrit le défi d’équilibrer le ton du film.

« Je pense que c’est une marche sur la corde raide. Je veux dire que la plupart de ces films sont toujours un ton sur la corde raide, donc dans ce cas, cependant, vous avez une collision de deux personnages assez emblématiques qui existent dans l’univers auxiliaire Marvel. [laughs] – nous sommes dans l’univers cinématographique Marvel à ce stade », a déclaré Reynolds. « C’est vraiment une sorte de trouver un moyen de servir ces deux personnages qui se sent extraordinairement authentique pour chacun d’eux, et je pense que ces deux torts feront en fait un d’une manière assez géniale. »

Ce que nous savons, c’est que Dead Pool 3 marquera l’entrée officielle du personnage dans l’univers cinématographique Marvel, et les fans attendent avec impatience de voir comment le Merc with a Mouth s’intégrera dans le paysage plus large du MCU. Avec Reynolds à la barre, on peut dire sans risque de se tromper que le film sera rempli du même humour irrévérencieux et des pitreries du quatrième mur qui ont fait les deux premiers. Dead Pool films ces énormes succès. Et maintenant, avec l’ajout de Wolverine, il est certain que ce sera une expérience cinématographique pas comme les autres.

Dead Pool 3 est prévu pour le 8 novembre 2024.