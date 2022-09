Deadpool 3 : Hugh Jackman redevient Wolverine

Après le succès des deux premières parties de la série de films, est piscine morte 3 n’est plus un secret. Cependant, personne n’en sait plus sur le film en public. bien a Ryan Reynolds déposer une petite bombe. Il a annoncé dans une vidéo que carcajou reviendra et par nul autre que Hugh Jackman devrait être joué.

Deadpool 3 : Hugh Jackman à nouveau dans le rôle de Wolverine

Les ventilateurs sont ouverts depuis longtemps Nouveaux messages à la troisième partie de Série Deadpool attendu. Maintenant, personnellement, Ryan Reynolds a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise chose est que Deadpool 3 n’est qu’à un an 2024 apparaîtra à l’écran. Le tournage commencera probablement bientôt.

La bonne nouvelle est celle-là invité spécial reviendra à son rôle de signature. Hugh Jackman va encore une fois comme Wolverine apparaître. Depuis l’année 2000 Jackman joue le rôle et la production n’aurait pas pu rêver d’un meilleur casting. Les fans de l’univers des super-héros seront ravis de cet invité.

Que sait-on déjà de Deadpool 3 ?

Le tournage devrait commencer bientôt, il se passe donc encore peu de choses dans les médias, du moins en termes de contenu. Il faut encore patienter un peu pour une bande-annonce. Tout ce que l’on sait, c’est que dans le dernier opus de la série, Deadpool a enfin trouve son chemin dans le MCU et y apparaissent officiellement pour la première fois.

La production n’est plus par Renard du 20e siècle repris, mais sur Disney remettre. Caster est jusqu’à présent seulement Ryan Reynolds comme Deadpool et Hugh Jackman comme Wolverine connu. Cependant, on peut supposer que des personnages bien connus continueront d’être castés avec les mêmes acteurs.

Un plus précis date de sortie a également été annoncé dans la vidéo de Reynolds. Deadpool 3 se lance le 6 septembre 2024.