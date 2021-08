Deadpool 3 a une fenêtre de sortie provisoire, Ryan Reynolds travaille sur le script

Ryan Reynolds a travaillé avec les scénaristes sur le scénario de Deadpool 3, et mieux encore, Marvel Studios a en tête une fenêtre de sortie prévue pour la suite. Après l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé qu’il était toujours prévu de ramener Reynolds pour un troisième Dead Pool film. Le problème est que le processus de production a été plutôt lent et on ne sait toujours pas quand la suite sortira.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Kevin Feige a fait le point sur l’état de Deadpool 3. Il n’a pas révélé quand le film pourrait sortir, bien qu’il ait confirmé qu’en coulisses, Marvel Studios avait une fenêtre de sortie provisoire au tableau. Feige a ajouté que Ryan Reynolds collabore avec les scénaristes sur le scénario dès maintenant, ce qui semble être un autre bon signe pour Deadpool 3l’avenir.

« Nous le faisons », a déclaré Feige lorsqu’on lui a demandé si Marvel avait une fenêtre de sortie au crayon au studio. « Le script est en préparation. Et Ryan y travaille très dur avec nos scénaristes au moment où nous parlons. »

Les deux premiers films de Deadpool ont été écrits par Rhett Reese et Paul Wernick, mais ils ont depuis quitté le projet suite à son acquisition par Disney. Il a été rapporté que Les hamburgers de Bob les scénaristes Wendy Molyneaux et Lizzie Molyneaux-Loeglin ont signé pour écrire le scénario de Deadpool 3. Comme l’a noté Feige, Reynolds a également contribué à l’histoire en travaillant en étroite collaboration avec les scénaristes du scénario.

« C’est quelque chose qui n’est qu’un processus quotidien », avait précédemment déclaré Reynolds dans une interview séparée avec Collider. « Écrire, c’est un peu comme ça, il faut du temps pour le faire et s’en aller, et je travaille avec les Molyneux là-dessus, ça a été génial. Ils sont incroyablement talentueux et tellement, tellement intelligents. Ils comprennent tellement ce monde et savoir zigzaguer quand tout le monde s’attend à un zag, donc ça a été très amusant. »

Dans le passé, Reynolds a également voulu faire appel à Hugh Jackman en tant que Logan pour un Rashomon style road trip genre de film, mais ces plans semblent avoir changé depuis longtemps. Il y a eu des spéculations récentes selon lesquelles Jackman reviendrait dans le MCU, peut-être dans Deadpool 3, basé sur les publications sur les réseaux sociaux faites par l’acteur. Jackman a récemment déclaré qu’il avait fini de jouer à Logan et que quelqu’un devait le dire à Reynolds.

« C’est toujours un personnage qui me tient à cœur, mais je sais que c’est fait. Dites-le à qui vous voulez, mais s’il vous plaît, dites-le à Ryan [Reynolds]. Parce qu’il n’y croit pas, il pense que je plaisante », a déclaré Jackman. Les prises de Jake‘ Jake Hamilton, se référant à l’intérêt continu de Ryan pour obtenir un camée Logan dans Deadpool 3.

Kevin Feige a déjà confirmé que Deadpool 3 conservera la cote R que les deux premiers films avaient, malgré le film à Disney. La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a toujours pas de mot clair sur la date de sortie de la suite, mais le tournage ne commencera pas avant 2022. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

