Dead Space Remake confirmé pour PS5 dans un super court teaser

Après que des rumeurs aient circulé pendant plusieurs semaines, EA a confirmé qu’un remake complet de Dead Space est actuellement en préparation pour PlayStation 5. Il ne sortira pas sur PS4. Une très courte bande-annonce a confirmé la nouvelle à la toute fin d’EA Play 2021 et n’a pas vraiment montré grand-chose. Ce que nous savons, c’est qu’il proposera un « gameplay amélioré » et fonctionnera sur le moteur Frostbite. EA Motive est l’équipe derrière ce remake.

Nous ne savons pas non plus quand son lancement est prévu – il s'agit essentiellement d'un « ça se passe ! » annonce. Pourtant, il est bon de savoir que Dead Space revient bel et bien.