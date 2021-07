Dead or Alive, RoboCop : Rogue City arrive sur PS5

RoboCop, un célèbre spécialiste du crime des années 80, va avoir son propre jeu, avec l’aimable autorisation de l’éditeur Nacon et du développeur Teyon. Le titre n’est pas attendu avant 2023 et les détails sont donc rares, mais RoboCop: Rogue City vous plongera dans les rues miteuses du vieux Detroit, où vous serez armé de votre fidèle Auto-9 et de vos années d’expérience dans la force.

C’est un jeu de tir à la première personne, qui suivra probablement les traces des robots de Terminator : Resistance, qui a également été développé par le studio polonais Teyon. « Vous avez le pouvoir de décider comment respecter les directives principales à votre manière, mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule, procédez avec prudence car la corruption et la cupidité ne connaissent pas de limites », taquine le texte de présentation.

Vous pouvez consulter la première bande-annonce ci-dessus, mais cela ne représente en réalité guère plus qu’un logo. Aucune plate-forme n’est actuellement confirmée, mais avec une date de sortie en 2023, nous allons nous lancer dans la cybernétique et supposer que la PlayStation 5 sera l’une des cibles.