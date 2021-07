Dead by Deadlight prolonge ses célébrations d’anniversaire

L’événement spécial du 5e anniversaire « Dead By Deadlight » a été prolongé pour donner aux joueurs suffisamment de temps pour atteindre les objectifs spéciaux qui leur permettent d’acquérir les « Couronnes d’anniversaire », ainsi que des objets cosmétiques uniques, des points de sang et d’autres accessoires que le jeu offres pour cette occasion spéciale.

Initialement prévu pour se terminer le 15 juillet, l’équipe créative derrière le jeu a maintenant noté que « Dead By Deadlight » prolonge sa célébration du cinquième anniversaire jusqu’au 22 juillet, avec Behaviour Interactive, les développeurs du titre, en charge de faire l’annonce à travers le les réseaux sociaux officiels du jeu, assurant que cette décision a été prise à la « demande populaire ».

À la demande générale : l’événement du 5e anniversaire a été prolongé jusqu’au 22 juillet. La Faille restera également ouverte jusqu’au 21 juillet. L’équipe travaille toujours sur une solution potentielle aux problèmes de performances affectant certaines plates-formes. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus. pic.twitter.com/j6ixhISDGs – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR)

Bien que les problèmes de performances de « Dead By Deadlight » n’aient pas été répertoriés parmi les raisons de cette extension, ils constituent une partie importante de la décision de Behaviour Interactive, car à travers les réseaux sociaux, divers joueurs soulignent qu’il y a eu des problèmes avec les performances du jeu. depuis le début de cet événement spécial, vous empêchant de terminer vos missions.

Les joueurs de « Dead By Deadlight » ont rencontré des problèmes avec le temps de chargement des jeux ou le temps dans lequel le lobby leur en attribue un en cas d’entrée dans un jeu aléatoire, donc cette extension peut être prise comme une compensation pour le temps perdu à ces désagréments, donnant une semaine supplémentaire aux joueurs moins fortunés.

Après les célébrations d’anniversaire, l’équipe de Behaviour Interactive assure qu’elle a toujours des plans pour des célébrations spéciales autour d’Halloween et de la saison de Noël, ainsi que la fin de l’année lunaire et le nouvel an, chacun de ces événements profitant de leur célébration respective pour attribuer de nouveaux accessoires aux joueurs. « Dead By Deadlight » est actuellement disponible sur toutes les plateformes de nouvelle et dernière génération, y compris PC, Android et IOS.