Dead by Daylight: le HUD détesté est à nouveau modifié

Mort à la lumière du jour devrait commencer par la sortie du dernier gros Mises à jour 4.5.0 s’améliore réellement. Mais maintenant, les développeurs du jeu devraient à nouveau se réajuster et, surtout, réviser en profondeur un nouvel ajustement. On parle de HUD Du jeu.

Quel est le problème? La communauté DbD avait quelques points de critique sur la nouvelle interface utilisateur du titre d’horreur asymétrique. Les plaintes les plus courantes étaient:

Pas besoin d’un portrait de survivant coloré

Proportions incohérentes des éléments individuels

Conception incohérente composée de styles différents

Les noms des joueurs sont moins reconnaissables

Moins visible Saigner- et Blessure profonde-Minuteur

Dead by Daylight: le nouveau design de l’interface utilisateur

Les commentaires ont été immédiatement acceptés et les suggestions d’amélioration sont maintenant utilisées pour travailler sur un meilleur HUD. Behavior a maintenant publié un premier projet et soumis une courte liste des changements les plus importants:

Statut des survivants est déplacé vers le bas

est déplacé vers le bas Compteur de crochet se déplace plus bas

se déplace plus bas Affichage d’objets de haut en bas à gauche

de haut en bas à gauche Les textes loin des objets

loin des objets Avis sur les compétences ont maintenant leur propre option de mise à l’échelle dans l’interface utilisateur

Voici un aperçu des modifications que nous apporterons au HUD suite à vos commentaires. Veuillez noter qu’il s’agit d’un travail en cours. Nous travaillons toujours activement à apporter des modifications, qui apparaîtront avec le * second * correctif de correction de bogue. pic.twitter.com/BJW0QqzZCO – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 12 février 2021

Mais tous les joueurs ne sont pas satisfaits de cela et de plus en plus d’idées arrivent qui pourraient améliorer le HUD. Ce que les développeurs réaliseront réellement dans « Dead by Daylight » ne deviendra probablement clair qu’avec le prochain correctif de correction de bogue visible.

Le HUD n’est pas le plus gros problème

En plus du mécontentement dans l’interface utilisateur, il y a aussi des critiques sur les nombreux nouveaux problèmes et bugs de jeu associés au Mise à jour de mi-chapitre 4.5.0 d’avoir trouvé leur chemin dans « Dead by Daylight ».

De plus, il semble y avoir d’autres problèmes avec le animations révisées lorsque l’équipe Behaviour Interactive a initialement soupçonné. Bien que rien n’ait changé en termes de vitesse ou de moteur, les nouvelles séquences de mouvement donnent une sensation différente au jeu, ce qui déroute les joueurs.

Pour le moment, DbD semble également être mieux assisté que d’habitude, du moins il est toujours en cours d’exécution Événement convient pour le nouvel an chinois: