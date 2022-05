Dead by Daylight : Allez-vous bientôt chasser Albert Wesker de Resident Evil ?

Mort au grand jour est un jeu qui établit un équilibre intrigant entre un certain nombre de personnages d’horreur originaux et des personnages d’horreur bien connus et bien-aimés. Sous ce dernier tombent des franchises comme Hellraiser, StrangerThings et Silent Hill.

Un croisement particulièrement populaire dans le jeu était parfois le Resident Evilsérie qui a amené Nemesis, Jill Valentine, Leon S. Kennedy et le service de police de Raccoon City au multijoueur asymétrique. Maintenant, un deuxième chapitre de la série Capcom est en route, tout comme le studio de développement Comportement Interactif annoncé dans le dernier flux d’anniversaire cette semaine.

Le deuxième chapitre de Resident Evil

Mardi, les développeurs ont annoncé dans le flux Projet W – un nouveau chapitre qui devrait sortir plus tard cette année. Malheureusement, ils n’ont pas donné de détails plus précis sur les nouveaux tueurs ou survivants. Cependant, le nom du chapitre en donne déjà un petit un avis sur ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Albert Wesker arrive-t-il dans Dead by Daylight ?

Dans le canon Resident Evil, Project W est le projet qui a lancé le virus Progenitor, mais plus important encore, c’est l’origine du méchant emblématique Albert Wesker. Incidemment, ceux-ci seront également des fans à venir Série d’action en direct sur Netflix à la prochaine

Wesker en tant que nouveau tueur a également été révélé dans une fuite il y a quelques jours sur Reddit. À côté de lui, on dit qu’il y a Ada wong et Rebecca Chambres être libérés en tant que survivants. Cependant, il reste à voir si ces hypothèses sont correctes.

A quand le chapitre Project W ?

C’est la première fois qu’une franchise obtient un deuxième chapitre dans Dead by Daylight. Mais vu le succès du premier chapitre, ce n’est pas une surprise. Le « Projet W » est encore à venir avant fin 2022 être publié. Avant cela, cependant, les joueurs doivent d’abord faire face au nouveau tueur nommé dragues être terminé à partir du prochain chapitre Racines des dreads.