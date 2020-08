De Zendaya à Timothée Chalamet: nouvelles images des personnages de Dune

“Dune” C’est l’un des films les plus attendus de cette terrible année 2020 pour le cinéma dans laquelle nous n’avons pas pu voir bon nombre des premières qui étaient programmées. Le film de Denis Villeneuve est, peut-être à côté de “Principe”, le nouveau film de Christopher Nolan qui est déjà disponible au cinémas, le plus important de l’année, et vise à montrer une fois de plus qu’avec les Britanniques, il est le réalisateur le plus en forme aujourd’hui, avec une filmographie brillante dans laquelle on retrouve des œuvres telles que “L’arrivée” ou “Blade Runner: 2049”.

Pour le moment, il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles à ce sujet, mais continuez et nous en avons même vu étonnantes premières images du film cela promettait beaucoup. Et, “Dune” est une énorme production. avec un casting rarement vu dans les films avec des noms comme Thimothée Chalamet, qui sera en charge de diriger le film comme le mythique Paul Atreides ou Zendaya. Ces deux et plus, nous avons pu voir plus en détail grâce à le magazine Empire qui semble presque être le support officiel du film.

D’autres acteurs que nous avons vus dans les images promotionnelles sont Javier Bardem, qui semble avoir un rôle important en raison de sa position sur la couverture, Josh Brolin, Oscar Isaac ou Jason Momoa dans un casting incroyable qui tentera de briser la malédiction de “Dune” ce que David Lynch a commencé avec son film raté de 1984, rendant le roman de Frank Herbert populairement connu sous l’adjectif «inadaptable». Il reste peu de chose pour plus de détails sur le film car la première bande-annonce de “Dune” a déjà une date de sortie.

