De Room and Wonder à Pixar : Jacob Tremblay, le garçon qui éblouit désormais dans Luca

Après plusieurs retards et problèmes dus à la pandémie de coronavirus, il a été publié Luca, la nouveauté de Pixar Studios, sur le service de streaming Disney+. Comme indiqué précédemment, Il ne peut être vu que sur la plate-forme et n’atteindra pas les cinémas pour la crise sanitaire dans le monde. Son grand protagoniste est Jacob tremblay, qui a donné sa voix à Luca Paguro, un monstre marin curieux de l’humanité. Qui est cet acteur ? Regarde où tu l’as vu d’autre !

Ce garçon de 14 ans est né à Vancouver, Canada. Il est le fils de Jason Tremblay, un détective de police, et de Christina Candia, une femme au foyer. Bien qu’il soit déjà apparu à l’écran dans deux épisodes de la série Motive et Mr. Young, en 2013, il a commencé à se faire connaître dans le film The Great Sambini & Booger the Magic Furet. Grâce à ce rôle, il a été appelé à intégrer le casting de la suite de Les Schtroumpfs. Plus tard, il a participé à The Magic Ferret, Extraterrestrial et Gord’s Brother.

Sans aucun doute, le rôle qui l’a amené à avoir une grande reconnaissance dans l’industrie est celui de Jack Newsome dans La chambre, film de 2015 avec lui et Brie Larson. Au-delà des éloges pour le projet dirigé par Lenny Abrahamson, Le jeune acteur a remporté le prix du « Meilleur jeune artiste » aux Critics Awards et a été nominé pour un Screen Actors Guild Award pour la « Meilleure performance d’un acteur dans un second rôle »., devenant le deuxième plus jeune artiste à être nominé.

Après avoir parcouru plusieurs films qui n’ont pas fait beaucoup de bruit, l’occasion s’est présentée « Extraordinaire » August (Auggie) Pullman au Merveille, qui peut actuellement être vu sur la plate-forme Netflix. Cette production tourne autour d’un garçon de 10 ans qui souffre d’une déformation du crâne et du visage, connue sous le nom de « syndrome de Treacher-Collins ». Après plusieurs interventions chirurgicales et après avoir été éduqué à la maison par ses propres parents, le jeune homme commence à étudier dans une école, où il est discriminé et subit des brimades.

Plus tard, il rejoint le casting de Le prédateur, les bons garçons et le docteur Sleep, même si cela n’a pas attiré beaucoup d’attention. Maintenant, il est de retour sous les feux de la rampe grâce à Luca, la nouveauté de Pixar qui est déjà un succès en Disney+. « Pour tout le monde, cela représente la curiosité de vouloir partir à la découverte, mais en même temps d’avoir des limites », a déclaré Jacob dans une conversation avec les médias Cinématique.

