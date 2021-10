« De retour dans le quartier » : la hernie qui a éloigné Santiago Suárez de DVAB

Ceux d’entre nous qui ont vu la série América Televisión, « Retour dans le quartier”, Nous savons que Beto Ganoza est l’un des personnages qui se démarque des autres. Santiago Suárez, qui joue ce rôle, est l’un des péruviens prometteurs dans le monde du théâtre et s’il est vrai qu’il jouit désormais d’une certaine popularité, tout n’a pas été rose. Lors des enregistrements de la dernière saison du feuilleton, l’artiste s’est absenté un temps en raison d’une hernie.

Quand on parle des séries nationales à succès »Retour dans le quartier”, Il est presque impossible de ne pas mentionner Beto l’un des enfants de Malena Ugarte et Edmundo Ganoza. A cette occasion on parlera un peu plus de l’acteur Santiago Suárez, qui raconte ce que c’était que de traverser ce malheureux problème de santé qui l’a obligé à rester à l’écart des plateaux d’enregistrement pendant un certain temps.

La figure d’América Televisión a avoué à un moment donné que l’une de ses premières expériences à la télévision n’était rien de moins que dans le programme pour enfants disparu que María Pía Copello a animé.

«Je suis allé à l’audition (pour le casting de María Pía) et j’ai jonglé, ils m’ont appelé le lendemain, ils m’ont dit qu’ils avaient besoin d’un garçon pour sortir en public. A la fin je partais et je lui ai demandé si c’était María Pía et les clowns ont dit : « Non, c’est Karina »l’acteur a ri.

LA HERNIE QUI DISTAIT SANTIAGO SUÁREZ DE DVAB

Il y a quelques semaines, Santiago Suárez a soudainement cessé d’apparaître dans les scènes de « Retour au quartier ». Beaucoup ont spéculé sur les raisons de son absence de la production nationale. Certains ont dit qu’il était venu pour une meilleure offre, d’autres simplement qu’il était en mauvaise santé.

Toutes ces rumeurs se sont effondrées lorsque l’acteur lui-même a parlé de ce qui s’était passé pendant ces jours. L’artiste national avait subi une blessure, dont il a commenté : « Le corps me prévenait déjà (de la hernie). Vous vous sentez jeune et vous n’êtes pas habitué à ce que votre corps vous avertisse de la douleur. J’ai continué jusqu’à ce qu’il arrive un moment où je ne pouvais plus« , Suárez a dit 15 minutes.

« Quand je suis allé chez le médecin, ils m’ont envoyé faire une IRM, puis j’ai réalisé que ce n’était pas une simple douleur musculaire. Pour cette annee J’ai une hernie dans le dos Et c’était la deuxième fois qu’il me disait de continuer mes thérapies et ainsi l’inflammation diminue. J’ai vu que mon corps s’améliorait et je n’y ai pas prêté attention, jusqu’au jour où j’ai fait un effort et je n’en pouvais plus. C’est là qu’a commencé ce chemin douloureux, dans lequel au début j’avais très peur de mal paraître. j’ai dû opérer, mais j’étais stressé par les engagements de travail que j’avais en attente avec Retour dans le quartier car c’était enregistré tous les jours », explique le populaire Beto Ganoza.

« Je suis reconnaissant parce que aucune intervention n’a été nécessaire, même si j’étais très proche d’être opéré. Je suis toujours reconnaissant pour les choses, parce que je l’ai combattu, mais cela a été une grande leçon, une très importante. Je commence à y aller doucement et à canaliser mon énergie. »ajoutée.

Le fils adoptif des Ganoza est un garçon intelligent et travailleur. (Photo: Amérique TV)

QUI EST SANTIAGO SUÁREZ ?

Santiago Suárez a commencé sa carrière d’acteur en participant à des productions locales telles que le programme souvenir « Aveux », qui a été diffusé par le signal Latina, en 2013. L’année suivante, le célèbre « Beto » faisait partie de la mini-série « J’ai perdu mon coeur », une histoire qui racontait la vie de la chanteuse de musique créole, Lucía de la Cruz.

L’acteur de 29 ans s’est également aventuré dans le théâtre, et a réussi à intégrer la distribution des pièces : Moby Dick, Fuenteovejuna, Peter Pan, El Musical et 1968 Historias en Soul. Bien que nous puissions également constater qu’il a participé à des films nationaux tels que « Asu jument », « Oui mon amour », « Recontra Loca », « Le rêveur », « L’éléphant disparu » et « Chien de garde ».