De quoi s’agit-il et comment voir « Le Bazar de la Charité »

« Le bazar de la charité » est l’un des série française le plus célébré ces dernières années et sera disponible en Espagne, à partir du lundi 27 mars, dans le cadre des nouveautés du catalogue de RTVE. La production télévisée, qui se déroule en 1879, dépeint un moment historique et complexe à Paris, où une tragédie a marqué la Belle Époque.

Combien de chapitres contient « Le Bazar de la Charité » ? Au total, le programme compte huit épisodes dans une seule saison. La fiction est apparue pour la première fois en novembre 2019, sur le signal de TF1.

Immédiatement, le série vintage Il a attiré l’attention du public et, malgré les quatre années qui se sont écoulées depuis ses débuts, il est toujours valable sur diverses plateformes. De plus, les critiques et le public ont applaudi la grande caractérisation de l’atmosphère parisienne du XIXe siècle.

De cette manière, « El bazar de la caridad » rejoint l’offre de productions télévisuelles en Espagne et ici on vous en dit plus sur son intrigue, comment vous pouvez la voir et qui compose le casting de la fiction basée sur un événement réel.

Au casting de la série « El bazar de la caridad » (Photo : TF1)

QU’EST-CE QUE « LE BAZAR DE LA CHARITÉ » ?

l’intrigue de « Le bazar de la charité » est basé sur la incendie cela s’est produit le 4 mai 1897, qui a fait plus de 126 morts. Le Bazar de la Charitéqui réunissait la haute lignée parisienne pour vendre et acheter bijoux et objets d’art, a pris feu lors d’un des événements historiques les plus regrettables de la soi-disant belle Epoque.

Ainsi, la série française recrée ce fait historique pour raconter la fiction mettant en scène Audrey Fleurort, Julie de Bona et Camille Loutrois femmes qui seront sauvées des flammes et dont la vie changera radicalement à l’approche de la mort.

Les flammes seront le déclencheur pour que les protagonistes décident de faire quelque chose pour transformer la réalité qu’ils viventépuisé dans un mariage insipide ou un avenir qui n’envisage que les ténèbres.

Audrey Fleurot en Adrienne de Lenverpré dans la mini-série (Photo : TF1)

COMMENT VOIR « LE BAZAR DE LA CHARITÉ » ?

Le premier chapitre de « El Bazaar de la caridad » en avant-première sur La 1 et sur la plateforme de streaming RTVE Jouer le lundi 27 mars. Le programme de la série française sera de 17h25 et il peut être vu, en ligne, via ce lien.

Le programme est également disponible sur le catalogue netflix. La mini-série a été ajoutée à l’offre de fiction un mois après sa première en France. Si vous voulez regarder les chapitres complets sur cette plateforme, vous pouvez cliquer ici.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « THE CHARITY BAZAAR » ?

Audrey Fleurot dans le rôle d’Adrienne de Lenverpré

Julie de Bona comme Rose Rivière

Camille Lou comme Alice de Jeansin

Gilbert Melki comme Marc-Antoine de Lenverpré

Josiane Balasko comme Madame Huchon

Antoine Duléry comme Auguste de Jeansin

Florence Pernel dans le rôle de Mathilde de Jeansin

Théo Fernandez comme Julien de la Ferté

Victor Meutelet comme Victor Minville

François-David Cardonnel dans le rôle d’Hugues Chaville

Stéphane Guillon dans le rôle de Célestin Hennion

Aurélien Wiik dans le rôle de Jean Rivière