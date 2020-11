De quoi parle “The Prom” avec Meryl Streep et Nicole Kidman? L’histoire douce LGBTQ sera géniale pour les vacances

Bien que Broadway soit temporairement fermé, les fans peuvent toujours regarder des comédies musicales de films, grâce à des plateformes de streaming comme Netflix. Voici ce que nous savons de leur dernier film original, Le bal, avec Meryl Streep et Nicole Kidman.

Les acteurs de «The Prom» de Broadway se produisent sur Walt Disney Television | Jeff Neira / Walt Disney Television via Getty Images CAST OF THE PROM

De quoi parle “The Prom”?

Cette comédie musicale a fait ses débuts à Broadway en 2018, remportant un certain nombre de nominations aux Tony Awards depuis sa sortie. Maintenant, une nouvelle version de Le bal sera disponible en streaming sur Netflix, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

Il présente une histoire similaire à la comédie musicale de Broadway, avec un couple LGBTQ au centre de tout. Selon la description de la bande-annonce, il y a un gros problème pour les acteurs primés de Broadway Dee Dee Allen (Streep) et Barry Glickman (James Corden.)

Leur nouveau et cher spectacle de Broadway est un flop majeur, faisant dérailler leur carrière. Pendant ce temps, une lycéenne d’une petite ville, Emma Nolan, et sa petite amie, Alyssa, ont été interdites d’assister à leur bal de promo en tant que couple.

Dans un effort pour réparer leur image publique, Dee Dee et Barry se rendent dans l’Indiana avec deux autres acteurs, Angie (Kidman) et Trent (Andrew Rannells,) pour rectifier la situation et rendre la nuit un peu plus spéciale pour ce jeune couple.

EN RELATION: De “ The Prom ” à “ West Side Story ” – Voici tous les films musicaux disponibles en streaming sur Netflix en décembre 2020

Netflix publie une comédie musicale originale pour la saison des fêtes

Cette comédie musicale est dirigée par Ryan Murphy, la même personne derrière la série FX primée aux Emmy Awards, Pose, qui présente le plus grand casting transgenre de l’histoire de la télévision. Le scénario est de Bob Martin et Chad Beguelin.

“Cela résume en quelque sorte toute mon existence”, a déclaré Murphy lors d’une interview avec The Hollywood Reporter. «Parce que d’une manière étrange, j’étais les deux. Je viens de l’Indiana. Au lycée, je n’avais pas le droit d’amener ma date au bal. Donc, c’était personnel pour moi. J’ai fini par prendre ma meilleure copine. Quand je l’ai vu, c’était tellement joyeux et tellement optimiste, et c’était amusant, et pourtant ça avait quelque chose à dire.

«Nous l’avons fait très rapidement», a-t-il poursuivi. «Je l’ai vu en janvier [2019], et nous tournions en décembre. Avec chaque mois qui passait, vous sentiriez Rome brûler de plus en plus, et plus encore. J’avais personnellement travaillé sur quelques projets qui étaient très sombres et plutôt sombres. C’était juste une pure joie.

EN RELATION: ‘The Prom’: Tout sur les personnages de Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman et Andrew Rannells

“ The Prom ” sortira exclusivement sur Netflix en décembre 2020

La production scénique de Le bal a depuis fermé ses portes à New York. Cependant, d’autres comédies musicales toujours à Broadway sont fermées au moins jusqu’en mai 2021, en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des ordres de rester à la maison.

Il existe encore des moyens de regarder les comédies musicales préférées des fans. Disney + a publié un enregistrement en direct de Hamilton, mettant en vedette la distribution originale de Broadway. Maintenant, Netflix prévoit de créer une adaptation cinématographique de la comédie musicale nominée aux Tony, Le bal.

Le bal première exclusivement sur Netflix le 4 décembre 2020. Pour en savoir plus sur cette plateforme de streaming et pour vous abonner, visitez leur site Web.