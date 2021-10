De quoi parle « My Name », le successeur de « The Squid Game »

Après le succès de « The Squid Game » et d’autres séries sud-coréennes, Netflix décide de miser une nouvelle fois sur une production de ce pays. C’est « Mon Nom », également connu sous le nom de « Mon nom« , » Nemesis » ou » Undercover « , réalisé par Kim Jin-min, qui avait le soutien du scénariste Kim Ba-da.

L’histoire d’une femme assoiffée de vengeance après le meurtre de son père qui se place sous les ordres d’un puissant patron criminel et rejoint la police met en vedette Han So-hee, Park Hee-soon et Ahn Bo-hyun.

La production de « Mon nom« Était dirigé par Bae Joon-mo, Choi Myung-gyu et Yeom Jun-ho, qui mettait en vedette le producteur exécutif Yoo Jeong-wan. En décembre 2020, ils ont arrêté les enregistrements après qu’un membre du staff de la série ait été en contact avec une personne confirmée atteinte du Covid-19.

Yoon Ji-woo se bat dans le gymnase de Choi Mu-jin (Photo : Mon nom / Netflix)

QU’EST-CE QUE « MON NOM »?

Selon le synopsis officiel de Netflix, « Mon nom” sigue a Ji-Woo (Han So-hee), una joven que busca venganza por la muerte de su padre, Dong-hoon (Yoon Kyung-ho), un traficante de drogas que fue asesinado por un asaltante desconocido en la puerta de sa maison.

Lors des funérailles de son père, Ji-Woo rencontre le pivot qui dirige l’organisation Dongcheon, Choi Mu-jin (Park Hee-soon), qui lui dit que Dong-hoon était son ami et frère le plus fiable. De plus, il lui apprend la voie de la vengeance et l’aide à faire partie de la police locale.

BANDE-ANNONCE DE « MON NOM »

ACTEURS ET PERSONNAGE DE « MON NOM »

Han So-hee dans le rôle de Yoon Ji-woo

Park Hee-soon dans le rôle de Choi Moo-jin

Ahn Bo-hyun comme Dét. Jeon pil-do

Kim Sang-ho dans le rôle de Cha Ki-ho

Lee Hak-joo dans le rôle de Jung Tae-joo

Jang Yool dans le rôle de Do Kang-jae

Yoon Kyung-ho dans le rôle de Yoon Dong-hoon

Park Hee-soon incarne le patron de « Dong Cheon Pa », le plus grand réseau de drogue de Corée (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « MON NOM » ?

Les huit épisodes de la première saison de « Mon nom« Sont disponibles sur Netflix depuis le 15 octobre 2021.