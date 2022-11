De quoi Magdyel Ugaz en a marre, l’actrice de Teresita dans « Dans le fond il y a de la place »

Si vous êtes un fidèle suiveur de « Dans le fond il y a de la place », vous vous êtes sûrement demandé pourquoi la populaire Teresita Collazos n’est pas apparue dans les derniers chapitres de la série à succès. Si nous récapitulons, vous vous souviendrez sûrement qu’après avoir démissionné comme Hôtesse chez Francescaaprès Diego Montalban l’a trouvée en train de manger une des provisions du restaurant, elle a décidé de se consacrer à ce qu’elle aimait vraiment : la mode. C’est ainsi qu’il cherchait Macaréna afin de l’aider à positionner ses desseins extravagants, et elle y parvint, mais pas comme le pensait la fille de Don Gilberto, car, au lieu d’habiller les filles, ses vêtements étaient pour les animaux de compagnie, ce qui la déprimait ; par conséquent, elle a décidé de voyager avec son fils et de rendre visite à ses proches pour se vider l’esprit.

Le jour où il allait quitter Las Nuevas Lomas, il a nostalgiquement dit au revoir à ses proches, bien qu’il ait assuré qu’il reviendrait bientôt. À partir de ce moment, sa présence physique n’a plus été vue, à l’exception du moment où Charito l’a appelée sur son téléphone portable pour voter concernant Dalila et sa fille Kimberly, qui allaient rester quelques jours dans sa chambre, après Joël leur a dit de vivre avec eux. La mère de Richard Jr. a été directe et a dit « Non », elle a accepté.

Parce que nous n’avons entendu la voix de la fille de Doña Nelly Camacho qu’une seule fois depuis qu’elle est partie en voyage, nous vous racontons la vraie raison pour laquelle le personnage de la soi-disant «Ada marraine de l’amour» est parti. La réponse a à voir avec la santé de l’actrice qui lui donne la vie : Magdyel Ugaz.

L’absence de Teresita dans « Dans le fond il y a un endroit » est notée et ses followers veulent déjà qu’elle revienne (Photo : América TV)

POURQUOI MAGDYEL UGAZ NE SORT-IL PLUS COMME TERESITA DANS « AL FUND HAY SITIO » ?

A travers leurs réseaux sociaux, Magdyel Ugaz a révélé qu’elle avait quitté les studios d’enregistrement de « Dans le fond il y a une place » car elle avait subi une intervention chirurgicale pour une maladie dont elle souffrait depuis des années : l’endométriose.

UNE MALADIE, RAISON PUISSANTE POUR MAGDIEL UGAZ DE PARTIR « AU FONDS IL Y A UN SITE »

« Dans ma vie, dès mon plus jeune âge, j’ai appris à faire taire la douleur. J’ai acheté des discours du genre : ‘Je suis fort, je peux tout gérer’. Aujourd’hui, je choisis le pouvoir avec tout, mais pas en même temps. Je choisis d’être à l’écoute de mon corps, qui une fois de plus me montre sa grandeur, malgré le fait que bien des fois je ne lui ai pas donné la place qu’il mérite. Je choisis d’en prendre soin, de le serrer dans mes bras et de me faire plaisir avec douceur (je sais que ce n’est pas facile, mais là j’y vais un jour à la fois) »a commencé à écrire sur son compte Instagram.

« Aujourd’hui marque le 15e jour de mon opération de l’endométriose, une maladie dont on parle peu et qui, dans de nombreux cas, est déguisée par des douleurs menstruelles. C’est l’une des maladies gynécologiques les plus courantes et les plus méconnues, car il m’a fallu des années pour arriver à mon diagnostic.notait ce 31 octobre.

Dans le même poste, recommandé aux femmes de ne pas normaliser la douleur et d’être conscientes de leurs changements hormonaux, mais il est préférable de passer un examen médical savoir ce qui se passe réellement dans leur organisme. « Un diagnostic opportun peut aider à atténuer bon nombre des problèmes que je mentionne aujourd’hui, et parmi eux, un très important : l’infertilité. Il n’est pas normal que vous ayez des douleurs menstruelles sévères, il n’est pas normal d’avoir des saignements en dehors de votre cycle. Nous avons fait taire beaucoup de ces douleurs parce que nous ne voulions pas qu’elles nous disent : « Ah, vous êtes dans vos jours ! Prenons les choses en main et demandons de l’aide »terminé.

La publication où l’actrice révèle la maladie dont elle souffre (Photo : Magdyel Ugaz / Instagram)

Dans un billet de ce 1er novembre, Magdyel Ugaz a mis en ligne un clip où elle apparaît dans un lit d’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale. En arrière-plan, une voix off se fait entendre : « Vous devriez être fier de vous, pour la façon dont vous avez géré ces derniers mois et les batailles silencieuses que vous avez surmontées, pour les fois où vous vous êtes senti déprimé mais que vous avez quand même choisi de vous relever. Tu es courageux. Oui ». Le tout est accompagné d’images de l’actrice dans un lit d’hôpital montrant son bras, et bien qu’au début elle ait l’air abattue, elle fait un signe de victoire. Après plusieurs prises de vue d’elle et lorsque l’audio indique qu’il y a eu des moments difficiles dont elle a pu se remettre, on la voit ressembler à Teresita et donner le meilleur d’elle-même pour le public.

« Merci beaucoup pour toutes les expressions d’affection que j’ai reçues. Je me sens très accompagnée par ma famille, très soutenue dans mon travail et très aimée par mes amis, et maintenant par une nouvelle communauté #Endowarriors de @endometriosisperu. Des femmes qui souffrent d’endométriose et qui veulent être visibles, qui cherchent à partager sur une maladie dont on parle peu. Je souhaite rendre mes réseaux disponibles pour les rendre visibles, partager des informations et créer une communauté. Si vous souffrez de cette maladie, vous n’êtes pas seul.publié Ugaz.

La vidéo que l’actrice a mise en ligne en guise de remerciement pour les signes d’affection (Photo : Magdyel Ugaz / Instagram)

QU’EST-CE QUE L’ENDOMETRIOSE ?

La L’endométriose est une maladie qui survient lorsque les cellules de la muqueuse qui recouvrent l’utérus ou l’intérieur de l’utérus (endomètre) se développent à l’extérieur ou dans d’autres zones du corps, affectant les ovaires, les trompes de Fallope et les tissus qui recouvrent le bassin.

Cause douleur sévère pendant les menstruations; aussi, il peut présenter des problèmes de fertilité.