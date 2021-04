De plus en plus proche du passeport de vaccination pour se déplacer dans l’UE: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Quiconque est vacciné contre le COVID-19, a un test négatif ou s’est récemment rétabli de la maladie pourrait circuler librement sur tout le territoire de l’Union européenne grâce au nouveau passeport de vaccination qui veut être mis en place.

Le soi-disant certificat de vaccination numérique vert (CVD) entrerait en vigueur en juin, à temps pour la saison touristique, lorsqu’il passera l’approbation des gouvernements et du Parlement européen, et après avoir déjà passé l’approbation de la Commission européenne.

Clés de certificat numérique vert

Les gouvernements de Bahreïn et d’Israël sont déjà parvenus à un accord sur la reconnaissance des programmes de vaccination des deux pays et de la soi-disant passeports verts, qui certifient que les gens sont vaccinés, compte tenu de leurs taux de vaccination élevés.

De son côté, la France a été le premier pays de l’UE à lancer son abonnement de voyage contre les coronavirus, suivant les recommandations de la Commission européenne. Le Danemark a lancé une couronne pour permettre aux citoyens d’accéder à des entreprises non essentielles telles que les coiffeurs et les salons de beauté. Il semble donc que nous soyons de plus en plus sur la voie de utiliser une sorte de tamis cela nous permet d’identifier les personnes vaccinées parmi celles qui ne l’ont pas encore été et de réactiver divers aspects de l’activité économique.

De même, malgré le fait qu’il n’y a toujours rien de certain compte tenu de la vive opposition de certains États membres de peur d’être discriminatoires à l’égard de leurs citoyens (comme les jeunes qui ne sont pas un groupe prioritaire pour la vaccination), si la CVD se réalisait enfin, comprendrait les éléments clés suivants.

je connais distribuerait gratuitement afin d’éviter autant que possible la discrimination en fonction du niveau de revenu.

Il est à noter qu'il aurait un valable 12 mois , car on ne sait pas combien de temps dure l'immunité acquise par les vaccins contre les coronavirus.

Les vaccins approuvés pour le certificat incluraient ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca et Johnson & Johnson, mais pas le russe Sputnik V ou le chinois Sinovac et Sinopharm.

Il serait accessible à tous les citoyens de l’UE (et les pays européens non membres de l’UE doivent encore être étudiés).

Le passeport sera généré sous la forme de certificat individuel , à la fois sur papier et en format numérique. Les deux formats comprendront un code QR pour garantir leur authenticité.

Les informations contenues dans le certificat confirmeraient la vaccination ou avoir été testé négatif pour COVID-19 (dans une PCR ou un test de flux latéral) ou avoir récemment récupéré de l'infection (au cours des 180 derniers jours).

Il ne contiendrait que des informations essentielles, protégeant ainsi les données personnelles. Les autorités européennes soutiennent que les informations seront limitées aux éléments essentiels tels que le nom, la date de naissance, la date de délivrance et les données pertinentes relatives au vaccin, au test ou à la récupération. Ainsi, les critères de confidentialité précédemment conçus seraient pris en compte par défaut et dès la conception pour se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Il sera imprimé dans la ou les langues officielles de l’État émetteur et en anglais.

L’UE envisagerait de le réaliser par le biais du réseau électronique européen de la santé, mais nous ne savons pas vraiment à quel point le projet est avancé.

Le certificat doit être délivré à tous les citoyens de l’UE et aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, et également il serait distribué aux étrangers résidant dans l’UE et aux visiteurs autorisés à se rendre dans d’autres États membres. En outre, la stratégie essaierait également d’inclure la Norvège, l’Islande et la Suisse, pays qui ne font pas partie de l’UE mais où le document serait également valable.

L’Islande a également indiqué qu’elle était disposée à ouvrir ses frontières aux visiteurs qui ont été vaccinés, sans qu’il soit nécessaire de les soumettre à des tests non mis en quarantaine. De son côté, le Royaume-Uni, qui cette année a officiellement cessé de faire partie de l’UE, étudie l’idée d’un passeport vaccinal.

Même si la CVD est approuvée, les 27 pays qui composent l’UE ont accepté de se réserver la possibilité d’imposer des restrictions et des quarantaines à tous les voyageurs, même ceux qui arrivent munis d’un document prouvant qu’ils ont reçu le guide complet.