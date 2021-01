De nouvelles images de ‘Suicide Squad 2’ émergent

Une nouvelle bande-annonce des premières de HBO Max pendant 2021, dans lequel vous pouvez voir le nouveau matériel de la deuxième tranche de «Le Suicide Squad».

La nouvelle bande de « L’équipe de suicide » Ce sera une sorte de redémarrage de la bande de David Ayer de 2016, qui est écrit et réalisé par James Gunn, qui a rejoint le univers étendu de DC après avoir été viré de «Gardiens de la Galaxie Vol. 3».

Maintenant, Gunn sera en charge de relancer la franchise de « Suicide Squad » avec une distribution plus large qui comprend certains personnages apparus dans le premier film. Comme son prédécesseur, le Gunn sera également catégorie R et devrait avoir plus de scènes d’action lorsque le Groupe de travail X arriver à accomplir des missions en Amérique du Sud.

Dans le nouvelle bande-annonce partagé par HBO Max, vous pouvez voir un petit fragment où les membres du Task Force X, tapis à pois (David Dastmalchian), Artisan de la paix (John Cena), Bloodsport (Idris Elba) et Ratcatcher 2 (Daniela Melchior).







Avec l’avancement de ces personnages, il est naturel de penser qu’ils pourraient avoir un rôle spécial dans le film par rapport aux autres, même au personnage joué par John Cena, Pacificateur, aura sa propre série retombées dans Disney +.

La nouvelle bande de DC et Warner Bros. « L’équipe de suicide » sortira simultanément dans les cinémas et en HBO Max le prochain 6 août.