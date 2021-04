De nouveaux rapports détaillent les menaces spatiales en cours et la Russie suscite des inquiétudes

Les experts en sécurité affirment qu’en ce qui concerne les menaces dans l’espace, la Russie soulève plus de préoccupations que la Chine.

Ces résultats proviennent de deux rapports annuels publiés par des organisations non gouvernementales qui fournissent des informations à code source ouvert sur les développements mondiaux des armes contre-spatiales et d’autres menaces spatiales. Les missions de contre-espace sont des opérations défensives ou offensives dans l’espace.

Les rapports indiquent que cette année, la Russie est devenue une menace plus importante pour les satellites en orbite, avec des signes d’escalade à venir. Pendant ce temps, bien que la Chine ait également augmenté ses capacités spatiales cette année, elle n’a pas montré de comportement anti-satellite agressif comme la Russie.

La manière dont les États-Unis réagiront à l’évolution de la scène internationale n’est toujours pas claire.

<< Il existe des preuves suggérant qu'un débat vigoureux est en cours, en grande partie à huis clos, sur la question de savoir si les États-Unis devraient développer de nouvelles capacités de contre-espace, à la fois pour contrer ou dissuader un adversaire d'attaquer des moyens américains dans l'espace et pour refuser à un adversaire ses propres capacités spatiales. en cas de conflit futur ", lit-on dans le rapport Global Counterspace Capabilities de Secure World Foundation (SWF), une fondation privée qui promeut les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et la durabilité dans le secteur spatial.

Mais alors que les rapports ont mis en évidence l’état général de la sécurité nationale dans l’espace, le point le plus significatif à retenir du rapport semble être que la Russie a été de plus en plus agressive avec ses actions en orbite.

En 2020, la Russie a effectué un certain nombre de tests antisatellites (ASAT) et a même testé plusieurs armes ASAT. En juillet 2020, la Russie a testé des armes antisatellites et à nouveau en décembre.

« La Russie a été le plus actif dans les tests d’armes antisatellites au cours de l’année écoulée, y compris les tests d’une arme basée dans l’espace qui semble être capable de tirer des projectiles sur d’autres satellites », l’autre rapport, le Space Threat Assessment du Center for Études stratégiques et internationales (SCRS), un «groupe de réflexion» sur la sécurité nationale basé à Washington DC, lit.

« Ces activités ne sont pas nouvelles et reflètent un modèle de comportement dans lequel la Russie a continué à développer et à reconstituer ses capacités de contre-espace », poursuit l’évaluation de la menace spatiale.

Le rapport du SWF a également montré que la Russie semble augmenter ses armes et ses capacités contre-spatiales. « Selon le rapport du SWF, » il existe des preuves solides que la Russie s’est lancée dans un ensemble de programmes depuis 2010 pour retrouver bon nombre de ses capacités de contre-espace de l’époque de la guerre froide. Depuis 2010, la Russie teste des technologies pour les opérations de rendez-vous et de proximité sur les orbites terrestres basses et géostationnaires qui pourraient conduire à ou soutenir une capacité antisatellite co-orbitale », indique le rapport du SWF.

Ces rapports ne sont pas les premiers à soulever des sourcils sur les activités de l’orbite terrestre basse de la Russie. À la suite du test ASAT de la nation en décembre 2020, le Commandement spatial américain a déclaré que «la Russie a fait de l’espace un domaine de combat».

Il existe de nombreux types d’armes antisatellites, y compris des armes électroniques comme le «brouilleur» qui émettent des signaux pour interférer avec un radar ennemi, des cyberarmes qui interfèrent avec les données ou même des armes qui pourraient causer des dommages physiques directs aux satellites cibles.

Cependant, alors que des satellites dotés de certaines de ces capacités et technologies peuvent être déployés pour des activités plus banales comme la surveillance, le comportement de la Russie en orbite terrestre basse suggère une intention plus agressive, selon les rapports. « La Russie a déployé deux ‘sous-satellites’ à grande vitesse, ce qui suggère qu’au moins certaines de leurs opérations de rendez-vous et de proximité en orbite terrestre basse sont de nature militaire », a déclaré le rapport du SWF à propos des essais d’armes antisatellites du pays en 2020. .

« La Russie accorde une haute priorité à l’intégration de la guerre électronique (GE) dans les opérations militaires et a investi massivement dans la modernisation de cette capacité », poursuit le rapport.

Le rapport analyse également le comportement de la Chine. Alors que certains suggèrent que l’avion spatial chinois le X-37B est « une sorte de bombardier orbital ou une plate-forme de test d’armes secrètes », SWF déclare que de nombreux faits rendent cela improbable et suggèrent que l’avion pourrait en fait être utilisé pour la télédétection et les essais en vol. nouvelles charges utiles.

Les rapports examinent également d’autres nations spatiales, dont la France, l’Inde, l’Iran, le Japon et la Corée du Nord, mais concluent qu’à l’heure actuelle, la Russie a montré le comportement le plus agressif dans l’espace. Le SWF ajoute également que, malgré les inquiétudes persistantes concernant les armes antisatellites de la Russie, « les États-Unis disposent actuellement des capacités spatiales militaires les plus avancées au monde ».

