De nouveaux personnages arrivent dans la bande-annonce Tales of Arise du Summer Game Fest

Le prochain jeu de la franchise nous présente ses deux derniers membres dans la bande-annonce de Tales of Arise pour le Summer Game Fest 2021.

Geoff Keyghley a eu un peu de temps pour Bandai Namco lors de leur événement estival inaugural et nous a fait voir le nouveau Bande-annonce de Tales of Arise du Summer Game Fest. Et cette fois c’était pour enfin nous présenter aux deux membres de l’équipe des protagonistes.

Les noms des personnages sont Kisara et Dohalin et ils sont, respectivement, une bête de paladin avec un bouclier plus grand que la moitié de votre pièce et un moine de style Kilik avec plus de cou que Fernando Alonso. À première vue, nous aurons une belle dose de personnages physiques dans ce jeu.

Ce n’est pas la seule chose qui a été montrée dans la bande-annonce d’aujourd’hui. En plus des protagonistes (soi-disant ils sont des « bons »), nous avons également pu voir la silhouette de celui qui vise à être l’un des ennemis que nous verrons le plus à l’écran. Il n’a pas de nom, c’est juste un « chevalier noir » et rien d’autre. Il faudra donc attendre de ses nouvelles.

Tales of Arise sortira le 10 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Mais attention, cette fois, il n’y aura pas de multijoueur local, mais l’histoire ne pourra être jouée que par une seule personne. Alors vous oubliez de jouer en couple.