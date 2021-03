De nouveaux moniteurs OLED arrivent enfin – et ils sont beaucoup trop chers

LG a dévoilé les prix des prochains moniteurs OLED en 27 et 32 ​​pouces. Ils sont compris entre 3 000 et 4 000 euros. Quiconque, comme moi, attendait une alternative plus petite au téléviseur OLED de 48 pouces pour les jeux sur PC devra être patient. C’est dommage car les téléviseurs modernes ont une technologie d’image bien meilleure que les moniteurs.

Temps de réponse ultra-rapide, contraste énorme, faible retard d’entrée, G-Sync, FreeSync … LG a mis tous les avantages imaginables des écrans de jeu dans ses nouveaux téléviseurs OLED. Mais: ces choses sont tout simplement trop grandes pour le bureau et utilisées avec l’ordinateur. Le plus petit téléviseur OLED disponible mesure 48 pouces. Mon propre moniteur avec ses 42 pouces est déjà trop grand pour moi. À quel point j’étais heureux de l’annonce de LG au CES 2021 selon laquelle des moniteurs OLED plus petits étaient prévus pour 2021.

Le LG OLED 48 CX serait trop cher pour une utilisation de bureau.

Ils seront moins chers, mais …

Maintenant, LG a annoncé lors d’un événement ce que coûteraient les nouveaux moniteurs OLED, comme l’écrit Prad.de. Le modèle 32 pouces appelé LG 32EP950 sera vendu au comptoir pour 3 999 euros. Le modèle 27 pouces appelé LG 27EP950 coûtera entre 3 000 et 4 000 euros. Après tout: ce sont des prix inférieurs à ceux des moniteurs OLED 21,6 pouces déjà disponibles. Après tout, l’Eizo Foris Nova et l’Asus ProArt PQ22UC coûtent plus de 4600 euros si vous pouvez les trouver quelque part.

À cet égard, les moniteurs OLED sont apparemment de moins en moins chers. Bonnes nouvelles. Mais pas les nouvelles que les joueurs sur PC qui attendaient avec impatience les moniteurs OLED depuis le CES 2021 auraient préféré entendre. Dans tous les cas, les précédents moniteurs OLED et les nouveaux modèles LG ne sont pas destinés aux joueurs, mais plutôt aux utilisateurs professionnels aux fins du montage vidéo HDR. Les appareils doivent se contenter d’un taux de rafraîchissement de 60 Hertz et renoncer largement aux fonctionnalités de jeu.

Le moniteur OLED Eizo Nova Foris coûte plus de 4600 euros.

Les OLED de plus en plus petites coûtent beaucoup moins cher

Si vous comparez les prix des moniteurs OLED à des écrans OLED de plus en plus petits, ils ont l’air très copieux. L’ordinateur portable Asus ZenBook 13 OLED coûte 1300 euros. Et ce n’est pas seulement un écran, c’est un cahier complet. Le plus petit téléviseur OLED de LG, l’OLED 48CX9LB, est disponible pour environ 1300 euros. Cependant, il est soit trop petit, soit trop grand pour une utilisation sur ordinateur de bureau, et il n’y a toujours pas de modèles OLED abordables pour les tailles de moniteur habituelles de 24 à 32 pouces.

Même les moniteurs LCD dotés de la technologie nécessaire pour un bon affichage HDR sont incroyablement chers du point de vue des consommateurs moyens. J’ai découvert l’Acer ConceptD CP7, qui convient aussi bien aux designers qu’aux gamers, à partir de 1700 euros. Et à partir de là, les prix des moniteurs avec gradation locale complète ou même des mini LED ne feront qu’augmenter.

Veuillez souhaiter que vous ayez de meilleurs moniteurs

Les moniteurs de jeu n’ont que quelques avantages par rapport aux téléviseurs OLED de LG – par exemple, un taux de rafraîchissement encore plus élevé.

Les fabricants ne peuvent en être tenus responsables. Si les clients veulent quelque chose, les fabricants veulent leur offrir. Je ne peux que supposer que la demande pour les technologies de moniteur correspondantes n’est pas encore aussi prononcée.

La plupart des utilisateurs de PC ne savent probablement pas que les technologies d’affichage des téléviseurs HDR modernes sont beaucoup plus avancées que celles des meilleurs moniteurs. Mis à part les cas d’utilisation spécifiques, les téléviseurs de milieu de gamme sont tout simplement meilleurs que les moniteurs en termes de qualité d’image – bien meilleure. J’ai expliqué pourquoi il en est ainsi dans l’article Les téléviseurs sont de meilleurs moniteurs pour de nombreux joueurs.

Oui, tous les problèmes de luxe. Mais si vous avez encore besoin de quelque chose qui vous fâche: les moniteurs OLED abordables pour les joueurs continueront à être longs à venir. Probablement encore quelques années. Ceux qui peuvent accepter les téléviseurs OLED plus petits comme le LG OLED 48 CX ont de la chance.