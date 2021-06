De nouveaux jeux pour Hellboy ou Sin City ? Dark Horse Comics fonde son propre studio de développement

Le marché des jeux vidéo croît d’année en année et se dissout au plus tard avec l’apparition du nouveau Consoles de nouvelle génération comme le PlayStation 5 ou alors Xbox série X un vrai boum. Ce n’est pas pour rien que ça apporte ruée massive sur la vente du constructeur PS5 Sony en détresse pour répondre à temps à la grande demande de la console.

D’autres fabricants de jeux vidéo veulent profiter de la tendance ininterrompue. Au lieu de vos modèles précieux et réussis – qu’il s’agisse de séries / films (comme avec Netflix) ou la bande dessinée – de quitter les studios de développement externes et donc aussi leurs droits et bénéfices, de plus en plus d’éditeurs envisagent propres studios de jeux.

L’exemple le plus récent est maintenant le célèbre et réussi Bandes dessinées de cheval noir Maison d’édition. Connu pour les séries de bandes dessinées populaires comme Hellboy par Mike Mignola, Ville du péché et 300 par Frank Miller, via Polaire, Tueur de femmes, Usagi Yojimbo, Résident étranger jusqu’à Emilie l’étrange et Académie des parapluies.

Création de Dark Horse Games

Maintenant, Dark Horse Comics annonce le lancement d’un nouveau label appelé Jeux de cheval noir à, sous lequel vous pouvez posséder les nombreux Développez vous-même des modèles de bandes dessinées en tant qu’adaptations de jeux vidéo et veulent opérer. Le chef du nouveau studio est Johnny B. Lee, qui a déjà beaucoup d’expérience dans l’industrie des médias et a déjà travaillé pour Improbable et Sony Pictures Entertainment.

Avec la création de Dark Horse Games, aucun titre précis n’a été donné lors du lancement officiel du nouveau label. Cependant, « Hellboy » devrait sans aucun doute être l’un des premiers titres d’un nouveau jeu vidéo. Johnny B. Lee espère que Dark Horse Games connaîtra un succès similaire à Marvel ou DC, qui célèbrent un énorme succès avec leurs propres jeux, comme les jeux « Spider-Man » ou la série « Batman Arkham ».

Hellboy est-il le premier jeu vidéo en devenir ?

En plus de la populaire série de films cultes en deux parties « Hellboy » (2004 et 2008) de Guillermo del Toro avec Ron Perlman comme héros titre, et du reboot du film pas si réussi « Hellboy – Call of Darkness » avec « Stranger Things » star David Harbour l’année 2019 existe déjà premiers jeux vidéo « Hellboy ».

Le premier jeu « Hellboy : les chiens de la nuit« Par Cryo Interactive pour PC, qui est disponible pour PlayStation sous le nouveau titre »Hellboy : demandeur d’asile« A été expulsé. Pour la série de films cultes apparue avec « Hellboy : La science du mal« De Konami, un nouveau jeu pour PlayStation 3, Xbox 360 et PlayStation Portablem. Peu de temps après, Tuesday Creative a lancé le jeu mobile « Hellboy II: The Golden Army – Terreur de la fée des dents » devant. De plus, Hellboy peut également être trouvé dans d’autres jeux en tant que personnage jouable, comme dans « Brawlhalla » et « Injustice 2« .

Aussi d’autres modèles comme Ville du péché, 300 ou alors Académie des parapluies s’offrir en back-up si des projets similaires ont déjà été planifiés dans le passé ou en développement, mais jamais achevés. Nous vous tiendrons au courant des prochains titres qui apparaîtront sous le nouveau label Dark Horse Games.