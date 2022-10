De nouveaux indices sur le prochain mobile le plus vendu de Samsung

Le milieu de gamme décalé du Samsung Galaxy A54 est déjà à l’horizon avec des améliorations de la photographie et un SoC Exynos de 5 nanomètres.

Ben c’était vrai que Samsung voulait nous remonter le moral au dernier trimestre de 2022 en nous montrant quelques-uns vos prochaines étapes dans l’industrie mobilenous laissant d’abord voir le Galaxy S23 et un Galaxy S23 Ultra avec un écran plus plat, puis optez pour les téléphones mobiles les plus abordables avec ce Galaxy A14 qui est prévu dans les fuites et maintenant le nouveau Samsung Galaxy A54 dont nous avons déjà les détails matériels et qui mettra à jour la coupe moyenne et la plus vendue du géant sud-coréen.

Les rapports ont été publiés par des collègues de GizmoChina suivant la piste de certains habitués du moulin à rumeurs de l’écosystème Samsung, GalaxyClub.nl, où les spécifications du prochain téléphone offset détaillées et destiné à remplacer dans le catalogue Android un Galaxy A53 à succès arrivé au milieu de cette année, et qui a peut-être un peu plus de voyage pour lui.

Ce qui est certain, c’est que On ne sait pas quand Samsung va présenter ce Galaxy A54ni s’ils attendront jusqu’en 2023, mais nous sommes clairs qu’à Séoul, ils travaillent déjà si dur avec leur prochaine coupe prime comme avec les terminaux plus abordables qui les aidera à améliorer et à maintenir leurs parts de marché surtout dans les pays émergents comme l’Inde.

Ce sera le Galaxy A14 le plus vendu de Samsung : comme un S22 Ultra mais abordable

Cela devrait être le nouveau Samsung Galaxy A54

Quant aux rumeurs, eh bien, nous commençons par confirmer que les photos qui illustrent l’article sont du modèle précédent, puisqu’il ne s’est pas avéré. aucune information ou image sur un design qui devrait ressembler davantage à celui du Galaxy S22 Ultra si toutes les rumeurs sont vraies non seulement avec ce terminal, mais avec d’autres fuites hypothétiques de Samsung.

Dans la partie matérielle, un attendu amélioration de la photographie mobilequi se produira malgré le fait que Samsung ignorera la caméra quadruple pour abandonner le témoignage du capteur de profondeur 2 mégapixels, ce qui à ce stade est peu utile.

Oui, le Galaxy A54 aura un capteur principal large 50 mégapixels de meilleure qualité sans que les sources aient informé sur les autres capteurs, ce qui serait vraisemblablement un ultra grand angle et une macro de 5 MP qui est certainement presque consommable aussi.

Une évolution basée sur le Galaxy A53, avec un écran FHD+ SuperAMOLED de 120 Hz, un chipset Exynos et un appareil photo principal de 50 mégapixels de meilleure qualité dans un système à trois capteurs.

Le chipset doit être un Exynos de 5 nanomètres qui évoluera sur la base de l’Exynos 1280 du Galaxy A53 de cette année, avec un écran similaire dans les spécifications de type SuperAMOLED Infinity-O avec résolution FHD+ 1080p et taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

On parle aussi de 8 Go de RAM et 256 Go de stockageune batterie d’au moins 5 000 mAh et tout ce que nous attendons d’un smartphone contemporain en comptant sur les paiements mobiles, le lecteur d’empreintes digitales intégré et la connectivité 5G de pointe.

