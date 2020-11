De nouveaux détails sur la veuve noire révèlent la vérité sur la famille d’espionnage de Natasha

L’une des figures les plus tragiques du MCU est Natasha Romanoff aka Veuve noire. Il a été souligné à plusieurs reprises dans divers films que Natasha n’avait ni famille proche ni amis et même ses collègues super-héros ne pouvaient pas lui faire totalement confiance pendant longtemps en raison de son travail d’agent double et d’espion. Maintenant, dans le livre récemment publié, Black Widow de Marvel: le film spécial officiel, l’acteur David Harbour a expliqué comment les personnages principaux du prochain Veuve noire étaient autrefois la seule famille de Natasha.

« La connexion avec [David Harbour’s character Alexei aka Red Guardian] et Black Widow est qu’ils ont été créés comme une famille d’espionnage en Amérique dans les années 90. Donc, le personnage de Rachel Weisz, Melina, était en quelque sorte la maman, Alexei était le père, et Natasha et Yelena étaient leurs petits enfants. Nous voyons cela au début du film, et ils fonctionnent en quelque sorte comme une famille. Ils se sont donc connus il y a longtemps et ont ensuite perdu contact pendant près de vingt ans. Et quand nous reprenons, Alexei avait cette profonde connaissance de Natasha d’une certaine manière que personne d’autre n’avait quand elle était enfant. Il l’a emmenée de la salle rouge et l’a également remise dans la salle rouge parce qu’il croyait en cette cause. «

La salle rouge était un programme de formation utilisé pour laver le cerveau des jeunes femmes afin qu’elles deviennent des machines à tuer efficaces. L’avatar de super-héros de Natasha est né de la salle rouge et des bandes-annonces de Veuve noire qui ont été diffusés jusqu’à présent, le film verra Natasha retourner en Russie pour fermer la salle rouge et empêcher d’autres jeunes femmes de suivre son chemin.

Alors que Harbour et Rachel Weisz étaient les parents de la famille d’espionnage de Natasha au début de sa carrière, le personnage qui a eu le plus d’importance dans les bandes-annonces jusqu’à présent après Natasha elle-même est Yelena Belova, jouée par Florence Pugh, qui est une camarade diplômée du programme Red Room, et que Pugh a décrit comme étant une «petite sœur ennuyeuse» de Natasha. Selon Pugh, la compétition fraternelle entre Yelena et Natasha s’étend même aux scènes de combat.

« C’est un thème commun qui se produit tout au long du film, je me moque juste de la position de combat de Natasha, de sa pose de combat. Je lui lance constamment des critiques sur la façon dont elle fait trop de performances et pas assez, eh bien, faire le travail. Donc, tout chez Yelena est fougueux. C’est rapide. C’est puissant. Elle fera le travail maintenant plutôt que de le rendre joli. C’est un attribut de personnage auquel je me suis accroché tout au long de la réalisation de ce film. «

Réalisé par Cate Shortland, Veuve noire comprend Scarlett Johansson comme Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle comme Rick Mason et Rachel Weisz. Le film devrait actuellement arriver en salles le 7 mai 2021.

Sujets: Black Widow