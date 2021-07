De nouveaux détails pour « Dragon Ball Super: Super Hero » révélés

Il a été révélé que le nouveau film de la franchise « Dragon Ball » s’intitulera « Dragon Ball Super: Super Hero », qui a été révélé à travers un nouveau teaser par Toei Animation dans son panel de l’édition virtuelle 2021 du San Diego Comic Con, qui a débuté ce vendredi 23 juillet, prépare les fans de Goku et compagnie à une nouvelle aventure après les événements de « Dragon Ball Super : Broly ».

Picoro, Krillin, Pan et de nombreux autres personnages de la franchise Dragon Ball ont été présentés à travers de nouveaux aperçus de leurs conceptions de personnages, qui ont été réalisées par le légendaire mangaka et créateur de la saga, Akira Toriyama.

Lors de la présentation de Toei au Comic-Con, y ont assisté Masako Nozawa, voix de Son Goku, Akio Iyoku, producteur exécutif de la série Dragon Ball et éditeur d’Akira Toriyama et Norihiro Hayasahida, producteur de la série et des films. qui a également présenté le design particulier d’un personnage (ou plutôt de deux), indiquant clairement que les fans devraient être très prudents en se référant à lui au singulier.

Ce personnage, qui a également été conçu par Akira Toriyama, semble être une sorte d’être de l’espace, portant une arme d’aspect rétro à côté de lui. La variété réside dans la couleur de sa cape, en plus de porter les numéros un et deux sur sa poitrine

Jusqu’à présent, il n’a été annoncé que « Dragon Ball Super: Super Hero » reprendra l’histoire de ses personnages quelques années après le Tournoi du Pouvoir et la confrontation contre Broly. Toei Animation prévoit que ce nouveau film aura « beaucoup d’ingéniosité dans l’utilisation de la technologie » pour élaborer son animation, combinant des techniques traditionnelles avec CGI. Le film a une fenêtre de sortie estimée pour l’année 2022.