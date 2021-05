De nombreuses personnes jouent à Battlefield V sur PlayStation +

Avec la nouvelle que la révélation de Battlefield 6 arrive en juin, il semble que de nombreux joueurs choisissent de retourner dans son prédécesseur, Battlefield V.Grâce aux récentes ventes de Steam, au jeu arrivé sur PlayStation + et au battage médiatique autour de la franchise Battlefield, le jeu est les serveurs sont plus occupés qu’ils ne l’ont été depuis des mois.

Si vous avez joué à Battlefield V au cours des deux derniers mois, vous auriez sans aucun doute remarqué à quel point de nombreux serveurs sont vides. Les numéros de joueurs oscillent autour de la marque 30-40, même sur certains des serveurs les plus populaires.

En proie à des problèmes depuis sa sortie, Battlefield V a été un titre controversé et non l’un des jeux les plus acclamés de la franchise. Cela étant dit, sa mise à jour finale du contenu – avec des cartes du Pacifique – a été plutôt bien accueillie.

De nombreux messages sur les réseaux sociaux de fans du jeu montrent à quel point les serveurs sont actuellement occupés. PlayStation est le moteur de la résurgence soudaine du jeu – Battlefield V est récemment arrivé dans le cadre de PlayStation +, et il ne fait aucun doute que les serveurs sont plus occupés sur la console que sur toute autre plate-forme.

Si vous n’avez pas encore vérifié Battlefield V et que vous possédez une PlayStation, c’est le meilleur moment pour télécharger le jeu et jouer. Il existe plusieurs serveurs Grand Ops populaires qui fonctionnent au nombre maximum de joueurs, ce qui est rare depuis au moins un an environ.

La plupart des joueurs seront également nouveaux dans le jeu, idéal si vous débutez avec Battlefield. C’est le bon moment pour se préparer à Battlefield 6 qui, je suppose, sera l’un des plus grands lancements de jeux de l’année.

Malheureusement, vous êtes toujours susceptible de rencontrer des pirates informatiques si vous jouez sur PC. Cela a été un problème de longue date avec le jeu, mais pas un problème qu’EA ou DICE a vraiment résolu. Ils se concentrent sur Battlefield 6.

Avec plus de nouvelles attendues sur Battlefield 6 dans les semaines à venir, les fans de la série attendent avec impatience un nouveau départ pour la franchise, et beaucoup espèrent que DICE a appris de la réception désastreuse de Battlefield V.

Vous pouvez télécharger et jouer à Battlefield V maintenant si vous êtes sur PlayStation et disposez d’un abonnement PlayStation +. Parmi les autres jeux arrivés ce mois-ci, citons le jeu de survie populaire Stranded Deep et le jeu de derby de démolition Wreckfest.