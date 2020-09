De meilleurs temps de chargement avec DirectStorage annoncé pour PC

Parmi les nombreux détails qui rendent spécial Xbox série x, est l’incorporation d’une série de technologies propriétaires qui améliorent ses performances d’une manière inimaginable, Xbox Velocity par exemple, veille à ce que les jeux Xbox Series X utilisent au mieux leurs ressources et l’utilisation de SSD rendant les temps de chargement quasi inexistants.

Précisément si Xbox Velocity tire si bien parti du SSD, c’est parce que DirectStorage ongle API que récemment Microsoft, a annoncé qu’il viendrait également rejoindre PC avec DirectX 12 Ultimate, Cela a été divulgué en détail dans une entrée récente sur le blog officiel.

Comment fonctionne DirectStorage?

DirectStorage évite les échecs des API de stockage plus anciennes en étant capable de traiter beaucoup plus de demandes de données et d’informations sur les jeux, ce qui conduit à une utilisation plus efficace de la bande passante et donc à des vitesses beaucoup plus rapides.

Il y a quelques détails à mentionner sur cette API, sachez que DirectStorage est conçu pour fonctionner beaucoup mieux sur des équipements spécifiques comme en conjonction avec les nouvelles cartes Nvidia, le RTX 30 ou les SSD les plus modernes et les meilleurs du marché, par exemple les disques de stockage NVMe; Il en est ainsi, car dans son ensemble et en raison du mode de fonctionnement de ces nouveaux composants, le chargement des données est beaucoup plus rapide.

Désormais, cette technologie n’est pas exclusive à ces tout nouveaux composants, la technologie actuelle permet à DirectStorage de mieux gérer les ressources, simplement que ces nouveaux graphiques et ces nouveaux SSD sont déjà conçus pour des performances beaucoup plus accélérées et c’est pourquoi ils fonctionnent mieux. tu penses? La nouvelle génération arrive également sur PC. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.