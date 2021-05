De la demi-lune aux éclipses lunaires: voici les événements célestes visibles au mois de mai

5 mai 2021 20:33:18 IST

Il y a plusieurs phénomènes dans le ciel nocturne que les gens peuvent observer au mois de mai. Selon Weather.com, une vue dégagée du ciel nocturne sera disponible au mois de mai avant l’arrivée de la mousson. Le mois de mai est considéré comme le dernier mois propice à l’observation des étoiles. Les amateurs de ciel nocturne peuvent expérimenter différents phénomènes les jours suivants du mois:

Lundi 3 mai

Une demi-lune a été vue dans la constellation du Capricorne. Le 3 mai, la lune est passée à proximité de Saturne et de Jupiter le 4 mai. On s’attend à ce que la lune soit près de Neptune le 6 mai, Uranus le 10 mai, Vénus le 12 mai et Mercure le 13 mai. Si le ciel nocturne est sombre, les astronomes peuvent voir toutes ces planètes en suivant la lune.

Mercredi 5 mai

Dans le ciel nocturne du mercredi 5 mai, la pluie de météores d’Eta Aquarids peut être vue. Entre 2h30 et 5h30, les Skygazers peuvent voir la pluie de météores près de la constellation du Verseau. La NASA a déclaré qu’à son apogée, la pluie de météores pleuvrait 30 météores par heure.

12 mai au 17 mai

le lune guidera les passionnés célestes vers les planètes du soir, notamment Mercure, Vénus et Mars. La lune et Vénus seront fermées le 12 mai tandis que le 17 mai, Mercure sera visible dans le ciel du soir.

Dimanche 23 mai

Saturne devrait commencer son mouvement rétrograde ce jour-là, a rapporté Space.com. La publication indique en outre que le changement de direction de Saturne peut être observé par le changement de la distance de Saturne par rapport à l’étoile Theta Capricornus.

Mercredi 26 mai

Aux alentours de 16 h 44 IST (7 h 14 HAE) le mercredi 26 mai, la lune atteindra sa phase complète. La journée aura une éclipse lunaire qui sera vécue pendant une minute à Mumbai. Calcutta verra une éclipse partielle ce jour-là de 18h15 à 18h22.

Samedi 29 mai

Dans le ciel du soir ce jour-là, Mercure et Vénus apparaîtront proches l’un de l’autre. Les amateurs célestes auront l’occasion de voir les deux planètes ensemble même à travers un télescope d’arrière-cour.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂