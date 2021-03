De gladiateur à un esprit brillant, Russell Crowe rejoint Thor: Love and Thunder

Thor: l’amour et le tonnerre est l’un des films les plus attendus de Disney. Bien que la première ne soit prévue que pour l’année prochaine, un autre membre de la distribution a été dévoilé. Il s’agit de rien de plus et rien de moins que Russel Crowe. Oui, le prestigieux acteur néo-zélandais et lauréat d’un Oscar pour sa performance dans Gladiator, sera dans le film de merveille après avoir traversé le Justice League de Zack Snyder cette année.

Thor: l’amour et le tonnerre, Russell Crowe rejoint le casting du film Marvel

Les interventions de Rusell Crowe dans les films n’ont été que deux. La dernière méga première de DC comics de la main de Snyder et ce prochain film réalisé par le grand Taika Waititi (Jojo Rabbit).

Mais bien sûr, la tournée cinématographique est immense et présente des films comme Un esprit brillant, l’informateur, une bonne année, toile de mensonges, gangster américain, ces trois derniers de Ridley Scott.

Comme le rapporte Deadline, il n’a pas encore été déterminé quel personnage jouera l’acteur dans le film, qui a déjà confirmé une grande partie de son casting.

Thor: Love and Thunder mettra en vedette la participation de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Karen Gillian, Chris Pratt, le retour impressionnant de Marvel, un nouveau camée possible à Matt Damon Oui Balle chrétienne comme un méchant.

Quelle sera l’histoire du nouveau film Disney

Ecrit également par Taika Waititi, le synopsis n’est toujours pas tout à fait clair. Cependant, on sait que la quatrième tranche de Thor dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), il concentrera son attention sur une nouvelle aventure du dieu du tonnerre, mais cette fois encore accompagnée de son amour inconditionnel Jane Foster.

Sa première serait prête pour février 2022.