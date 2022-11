De Bridgerton à l’échec ? : où en est Régé-Jean Page

célébrités

Régé-Jean Page a joué dans la première saison de Bridgerton et a obtenu un grand succès, mais n’a pas été vu depuis longtemps. Où est l’acteur ?

© GettyRege-Jean Page

En 2020, la première de Bridgerton Il a secoué le monde entier. Cette fiction, basée sur Les livres de Julia Quinn et sortis sur Netflix est devenu l’un des favoris dans le monde du streaming. En effet, non seulement l’histoire était déjà bien connue des fans, mais c’est aussi vraiment un drame d’époque rarement vu puisque le géant du streaming a ébloui par son niveau de production.

Cependant, l’une des choses qui a le plus attiré l’attention de la première de Bridgerton C’était l’alchimie parfaite et indéniable de Rege-Jean Page et Phoebe Dynevor dans la première saison. Les acteurs ont joué les Ducs d’Hastings et ont provoqué beaucoup d’émotion parmi tous les spectateurs. Même si pour le deuxième volet, de nombreux fans ont été déçus par le couple, notamment lui, en raison de son départ radical de la série.

Bien que Page ait expliqué que sa participation à Bridgerton il s’est mieux terminé que prévu puisque son histoire s’est clôturée en première partie, beaucoup veulent continuer à le regarder. A tel point que l’acteur a participé à différents projets, notamment sur Netflix. Eh bien, cette même année, il faisait partie de L’homme gris, le film dans lequel il a travaillé avec Chris Evans et Ryan Gosling. Quoi qu’il en soit, c’était son dernier grand projet, du moins pour le moment.

C’est pourquoi de nombreux fans se demandent déjà si Bridgerton l’a amené à avoir la fameuse « renommée de 15 minutes » et sa carrière est terminée. Mais non! C’est parce que, bien qu’actuellement Rege-Jean Page ne sortira aucun nouveau film, il est déjà introduit dans l’industrie. Autrement dit, pour l’instant, elle continue ses campagnes de mannequins sur Instagram et a également un emploi du temps surchargé.

Il faut se rappeler que les signatures de pages suivantes ont déjà été confirmées. L’acteur fera partie de Donjons et Dragons avec Chris Pin, Le Saint et participera à son tour à un film du créateur de Fargo. Cela indique donc que Regé, pour l’instant, a un long chemin à parcourir et a rempli sa mission : s’est éloigné de Bridgerton obtenant différents rôles sans être catalogué et réussissant à montrer sa polyvalence.

