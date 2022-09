DC : Xolo Maridueña a parlé du film Blue Beetle

Bandes dessinées DC

DC Comics a terminé le tournage de Blue Beetle avec la star de Cobra Kai Xolo Maridueña ayant quelques mots à dire sur le film. Attention!

Bandes dessinées DC Le film est en développement depuis un certain temps. scarabée bleuqui aura le premier héros latino-américain de la Univers étendu DCJaime Reyes, un jeune homme qui, grâce aux coïncidences de la vie, ou peut-être des coïncidences, rencontrera un scarabée extraterrestre qui rejoindra sa colonne vertébrale, devenant une armure de combat efficace, donnant au garçon de grandes capacités.

Trouvez le visage parfait pour scarabée bleu était important pour les dirigeants Warner Bros. et il semble que la star de cobra kai, Xolo Mariduenac’est vraiment un excellent choix lorsqu’il s’agit d’établir le ton du film. Univers étendu DC qui a un Latino à la tête du casting de cette histoire basée sur les romans graphiques mettant en vedette Jaime Reyes.

« Au début, il y avait un peu le syndrome de l’imposteur »dit Mariduena. « Comme, ‘Oh mon Dieu, comment savent-ils? Je n’ai même pas lu un mot du scénario ! Comment peuvent-ils être si sûrs ? Tout le monde était très hospitalier et m’a donné beaucoup de confiance pendant le tournage du film. Cela revient à ce que je disais auparavant : Blue Beetle ne fera pas de moi la prochaine idole ou la plus grande star. »raconte l’acteur Le journaliste hollywoodien.

Blue Beetle donnera aux Latinos une nouvelle image à Hollywood

Puis il a poursuivi : « C’est juste pour montrer aux gens, ‘Hé, ces histoires sur les Latinos ne doivent pas seulement concerner des trafiquants de drogue ou traverser la frontière ou être membre d’un gang. Vous pouvez être dépeint sous un jour positif. Un super-héros semble être la lumière la plus positive que vous puissiez obtenir dans cette industrie. »décrit catégoriquement le jeune Xolo sur les stéréotypes qui existent à Hollywood concernant les Latinos et comment les déconstruire du genre super-héros.

Xolo Mariduena Il a continué à parler du film: « L’aspect familial de ce film et du personnage est inhérent aux comics et très particulier »ajouta Maridueña. « La famille que nous avons pu créer dans le film – la maman, le papa, l’oncle, la sœur, la grand-mère – j’ai l’impression que cet aspect d’être un super-héros n’a pas vraiment été exploité. Beaucoup de super-héros ont des alter ego, ces pseudonymes et personnages. Ils ont une vie où ils sont Spider-Man ou Batman, puis ils rentrent chez eux et ils sont Bruce Wayne ou qui que ce soit. Ils cachent constamment leur identité. ».

Enfin l’acteur cobra kai dit qu’est-ce que ça fait scarabée bleu et Jaime Reyes si différent : « Avec ce personnage, il vit avec sa famille et il n’y a aucun moyen de cacher qui il est. Dès le premier instant où il obtient ses pouvoirs, sa famille le sait. C’est différent ». Le film réalisé par Ange Manuel Soto sortira ensuite dans les salles du monde entier 18 août 2023.

