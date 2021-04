DC FanDome reviendra en octobre

Après avoir été présenté l’année dernière, DC FanDome revient en 2021 avec un tout nouvel événement offrant de nouveaux regards sur les films, les bandes dessinées et les jeux à venir!

L’un des aspects intéressants de la lutte contre la pandémie est la manière dont les entreprises ont conçu de nouvelles façons d’atteindre les fans via des événements numériques. L’un de ceux qui, à mon avis, a le mieux réussi, était DC FanDome. En plus d’un tas de nouvelles et de bandes-annonces, c’était juste un événement bien géré en termes de rythme et de timing. En tant que tel, je suis ravi de voir qu’il reviendra plus tard cette année.

Warner Bros / DC a annoncé que l’émission reviendrait 16 octobre 2021.

L’événement mondial épique est de retour!

Retourner à #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig – DC (@DCComics) 28 avril 2021

Évidemment, il est encore un peu tôt pour savoir ce qu’ils vont montrer, mais compte tenu Adam noir sera probablement enveloppé d’ici là, Le Batman dans quelques mois, il semble prudent de dire que nous aurons également plus de bonté cinématographique en plus des jeux.

Comme nous l’avons fait l’année dernière, nous couvrirons tout, depuis l’événement quand il se produira. Qu’espérez-vous voir du retour de DC FanDome?