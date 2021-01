Dawn Aerospace a pour objectif de lancer le premier avion spatial néo-zélandais depuis un aéroport conventionnel

Une société basée en Nouvelle-Zélande a reçu l’autorisation de piloter un avion spatial suborbital depuis un aéroport conventionnel.

Dawn Aerospace a obtenu l’approbation de la New Zealand Civil Aviation Authority (CAA) pour piloter l’avion spatial Mk-II Aurora de la société, conçu pour envoyer des satellites dans l’espace sur plusieurs vols par jour, dans un aéroport conventionnel dont le nom et l’emplacement ne sont pas été encore divulgué.

Habituellement, ces véhicules doivent être lancés dans des installations isolées, car sinon, les régulateurs doivent fermer l’espace aérien commercial local pour permettre aux avions spatiaux de voler hors de l’atmosphère.

En relation: Avions spatiaux: évolution du vaisseau spatial ailé (infographie)

Image 1 sur 2 L’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 2 de 2 L’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace)

« Le défi de se rendre dans l’espace est à parts égales le véhicule, l’infrastructure de lancement et la réglementation », a déclaré le directeur technique de Dawn Stefan Powell dans un communiqué.

«Nous avons fait de grands progrès dans la révolution du matériel. Aujourd’hui, c’est un pas important vers le reste; montrer que nous pouvons voler à partir de l’un des milliers d’aéroports civils dans le monde, et ce sans expulser d’autres aéronefs de leur espace aérien. la clé d’un vol spatial rapide, réutilisable et durable. «

Mettre le véhicule de Dawn Aerospace dans un aéroport peut, à long terme, réduire les coûts et autres complications, a ajouté la société dans le communiqué. La société et la CAA ont passé 18 mois à concevoir des procédures et des systèmes de vol pour permettre aux avions de Dawn de voler en toute sécurité avec les vols commerciaux à l’aéroport.

Image 1 sur 6 A lire : Elinor Wonders Why apprend aux enfants à explorer la science en posant des questions Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 2 sur 6 Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 3 sur 6 Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 4 sur 6 Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 5 sur 6 Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace) Image 6 sur 6 Vue d’artiste de l’avion spatial Mk-II Aurora de Dawn Aerospace. (Crédit d’image: Dawn Aerospace)

« L’Agence spatiale néo-zélandaise a également joué un rôle clé en s’assurant que cette certification fonctionnera en combinaison avec un permis de véhicule à haute altitude, donnant ainsi accès à temps à l’espace suborbitaire », a déclaré Dawn.

Les premiers vols d’essai du Mk-II Aurora auront lieu en 2021 dans un espace aérien plus isolé, dans un « aéroport éloigné » non divulgué de l’île sud de la Nouvelle-Zélande, a déclaré Dawn.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.