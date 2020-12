David Beckham vient de prouver qu’il sera un renard argenté dans la soixantaine – Tout pour une bonne cause

David Beckham fait tourner les têtes depuis qu’il est une jeune star du football. Il est peut-être à la retraite du sport maintenant, mais il n’a pas cessé d’avoir l’air incroyable, comme le prouvent les récentes photos d’entraînement. Et il semble que son sex-appeal ne disparaîtra pas de sitôt.

Une vidéo récente a donné aux fans un aperçu de ce à quoi Beckham pourrait ressembler dans environ 30 ans, et il semble qu’il vieillira assez bien.

David Beckham reste en forme

David Beckham | Getty Images / Getty Images pour Global Citizen

À l’époque où il jouait au football, Beckham devait rester en excellente forme pour bien faire son travail. Mais depuis sa retraite, il a prouvé qu’il était toujours aussi déterminé à s’entraîner. À 45 ans, il est facile de voir qu’il est en très bon état.

Daily Mail rapporte que lorsque les restrictions de COVID-19 ont été assouplies en Angleterre, Beckham a saisi la première chance de frapper un studio de fitness F45 Training. Cette marque d’entraînement est similaire au CrossFit, avec des exercices de musculation difficiles et un entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT).

Beckham a mentionné sur les réseaux sociaux à quel point il était heureux d’être de retour avec sa communauté d’entraînement, bien qu’il soit clair qu’il s’entraînait également à la maison pendant le verrouillage.

Sa routine d’exercice disciplinée est évidente. Vous pouvez voir les résultats en images, comme la photo torse nu qu’il a récemment publiée sur Instagram. Son commentaire qui accompagnait le message était une plainte concernant les creux du triceps, mais les fans n’avaient rien de mal à dire sur ses bras musclés et ses impressionnants abdos de six pack.

Comme si avoir l’air bien à 45 ans ne suffisait pas, Beckham a récemment partagé un aperçu de ce à quoi il pourrait ressembler dans environ 30 ans – et il semble que les admirateurs aient encore beaucoup à attendre.

Une campagne pour mettre fin au paludisme

CONNEXES: Quel âge a Brooklyn Beckham, le fils nouvellement engagé de David Beckham?

Selon CNN, Beckham a récemment participé à une campagne avec le groupe à but non lucratif Malaria No More. L’objectif de l’organisation est d’éliminer au cours de notre vie la maladie transmise par les moustiques. Pour illustrer cela, Beckham est apparu dans une vidéo en tant qu’homme plus âgé. Cette version de 70 ans de lui à l’écran annonce que le paludisme a été vaincu, mettant fin à «l’ennemi le plus ancien et le plus meurtrier de l’humanité».

La vidéo montre ensuite le visage de Beckham alors qu’il se transforme en lui de nos jours. Il parle ensuite de la réalité actuelle: le paludisme est un énorme problème qui tue un enfant toutes les deux minutes dans le monde.

Le message de la vidéo de la campagne est que nous devons être sérieux aujourd’hui si nous voulons réussir à éradiquer l’ennemi du paludisme. C’est une idée importante à considérer et c’est une pensée qui donne à réfléchir.

Mais les fans ne pouvaient s’empêcher de remarquer une petite chose à propos de Beckham: il a toujours fière allure en tant qu’homme de 70 ans.

Il se soucie de nombreuses causes

Malaria No More n’est pas la seule bonne cause soutenue par Beckham. Selon Look to the Stars, lui et sa femme ont fondé le Victoria and David Beckham Charitable Trust, qui fournit des fauteuils roulants aux enfants handicapés qui n’en ont pas les moyens. Il a également été nommé ambassadeur de l’UNICEF et a aidé à travailler sur leur campagne contre le sida.

Quelques-unes des autres organisations caritatives qu’il soutient sont l’African Wildlife Foundation, Help for Heroes, Save the Children et Peace One Day. Selon la rumeur, Victoria et lui ont une valeur nette de près de 1 milliard de dollars, et ils semblent déterminés à utiliser leur temps et leur richesse pour aider le monde.

Beckham a investi beaucoup de temps et d’argent pour rendre le monde meilleur. Et si la récente vidéo de Malaria No More est une indication, il va bien paraître pendant qu’il va bien pendant longtemps.