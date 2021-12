Dave Grohl termine ses festivités de Hanoukka avec une reprise de Kiss

Au cours des huit derniers jours, le chanteur et leader des Foo Fighters, Dave Grohl, s’est associé au musicien Greg Kurstin pour réaliser une série de vidéos intitulées « The Hanukkah Sessions », dans lesquelles ils ont rendu hommage à des chansons rock classiques composées par des musiciens juifs. .

Avant la fin des festivités de Hanoukka, Grohl et Kurstin ont clôturé ce cycle musical avec une interprétation de « Rock and Roll All Night », l’une des chansons les plus populaires du groupe Kiss, après avoir interprété tout au long de cette semaine quelques chansons appartenant à des artistes comme Barry Manilow, Billy Joel ou Amy Winehouse.

« Quelle meilleure façon de célébrer une autre année de sessions de Hanoukka que Chaim Wittz et Stanley Eisen, deux jeunes du Queens qui ont enflammé le monde et des milliers de scènes comme Gene Simmons et Paul Stanley », ont noté Grohl et Kurstin dans la description du vidéo, même dans laquelle ils portaient un maquillage similaire à celui du groupe honoré.

Grohl a également remercié ses fans pour le soutien qu’il a reçu pour ses célébrations de l’une des fêtes les plus importantes du calendrier juif, promettant qu’il reviendra pour une troisième édition en 2022. « Ce sera difficile à battre, mais nous le ferons, oui nous le ferons. » , ont-ils souligné dans leur déclaration à travers la description de la vidéo.

Dave Grohl et le reste du groupe Foo Fighters (Pat Smear, Nate Mndel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett et Rami Jaffe) se préparent actuellement pour les débuts du groupe au grand écran avec « Studio 666 », un nouveau film d’horreur dans lequel le groupe de rock se mettra en scène face à une menace surnaturelle dans un manoir californien tout en essayant d’enregistrer leur nouvel album.

Le film présente des performances supplémentaires de Leslie Grossman, Jenna Ortega et Whitney Cummings, qui sont dirigées par BJ McDonnell, connu pour son travail sur le film d’horreur de la série b « Hatchet 3 ». Le film aura une sortie limitée dans les salles aux États-Unis en février 2022.