Dave Grohl dit qu’il rêve toujours qu’il retrouve Nirvana et Kurt Cobain pour jouer en direct | 45S

Cela vaut la peine de rêver. Dave Grohl a déclaré qu’il rêve toujours de jouer en live avec Nirvana, au sens littéral bien sûr. Il faut rappeler que le groupe emblématique des années 90 s’est dissous après la mort subite de Kurt Cobain, chanteur principal du groupe, en 1994.

Dans une interview pour le magazine Classic Rock, Dave a donné plus de détails à ce sujet.

«J’ai encore des rêves que nous sommes au Nirvana, que nous sommes toujours un groupe. Je rêve toujours qu’il y a une arène vide qui nous attend. Mais je ne reste pas à la maison et je ne passe pas en revue « Smells Like Teen Spirit » tout seul. C’est juste un rappel que la personne responsable de ces belles chansons n’est plus avec nous. C’est doux-amer », dit-il.

Je ne me sentirais pas à l’aise de chanter une chanson que Kurt a chantée. Je me sens parfaitement chez moi en jouant ces chansons à la batterie. Et j’adore les jouer avec Krist (Novoselic) et Pat (Smear) et un autre chanteur », dit-il.

Malgré tous les revers, Dave a réussi à surmonter l’adversité et se débrouille très bien maintenant avec Foo Fighters; Ils ont même préparé la sortie de «Medicine At Night» dont ils ont sorti un nouveau single cette année.

Dans les mauvais moments, bon visage.