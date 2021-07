Dave Bautista plaisante sur le procès de Black Widow: ils auraient dû faire un film Drax

Alors que Disney et Scarlett Johansson sont occupés à se tirer dessus concernant son procès concernant la sortie de Disney + de Veuve noire, une voix improbable est entrée dans l’arène sous la forme de la star des Gardiens de la Galaxie Dave Bautista. Alors que la conversation entre Johansson et la Maison de la souris a été assez sérieuse, les commentaires de Bautista sur le sujet sont un peu plus joviaux, car il s’est rendu sur son compte Twitter pour souligner la grosse erreur que Disney a commise qui a conduit à la situation – bien que son point de vue puisse ne pas être utile pour le cas lui-même.

Je leur ai dit qu’ils auraient dû faire un #Drax film mais noooooon ! 🤷🏻‍♂️ https://t.co/uuvkCU5vAI — Pauvre enfant qui a poursuivi ses rêves. (@DaveBautista) 30 juillet 2021

« Je leur ai dit qu’ils auraient dû faire un film #Drax mais noooooon! » l’acteur a posté, ce qui a conduit de nombreuses personnes à se demander s’il était du côté de Disney plutôt que de son Vengeurs: Fin du jeu co-star, suggérant que s’ils avaient fait un film avec lui à la place, il n’aurait pas fait une telle chose.

Veuve noire est l’un des nombreux films qui ont connu de multiples retards en raison de la pandémie de coronavirus, mais probablement l’un des plus importants en termes d’attentes que le film devait offrir. À certains égards, ce fut un énorme succès lorsqu’il est finalement arrivé avec plus d’un an de retard, réalisant le plus gros brut de tous les films post-pandémiques, même si ce n’était pas le niveau habituel qui est devenu la référence des films Marvel. Selon le procès de Johansson, la sortie du film sur Disney + Premier Access en même temps lui a causé une perte de revenus car son contrat a été signé sur la base que le film ne sortirait qu’en salles.

« Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec merveille« , a déclaré un communiqué du représentant de l’actrice. Disney a immédiatement réfuté cette affirmation avec sa propre déclaration hier qui disait: « Il n’y a aucun mérite à ce dépôt », lit-on dans leur déclaration. « Le procès est particulièrement triste et pénible dans son insensibilité au mépris des effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et, de plus, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour.

En l’absence de signe immédiat que Disney cherchera à résoudre ce problème en faveur de Johansson de manière rapide, le problème s’est encore accru avec des rumeurs selon lesquelles Emma Stone envisage désormais également d’agir sur la double sortie similaire de Cruella sur la plate-forme Disney + Premier Access. . Cependant, bien qu’il y ait apparemment un long chemin à parcourir avant que cela ne se termine, au moins nous avons Dave Bautista apportant un peu de lumière à la situation, et il faut dire qu’il fait valoir un point parfaitement valable que Disney aurait vraiment pu considérer un Drax film. Bien qu’étant donné le statut du personnage en tant que maître de l’invisibilité, il est assez approprié que nous ne puissions pas le voir.

