Dave Bautista était fauché avant d’atterrir Drax dans Guardians of the Galaxy

Quand vous regardez quelqu’un avec autant de succès que Dave Bautista, ayant fait carrière dans la lutte, faisant partie de la MCU et maintenant aussi apparaissant dans des films tels que Dune, Armée des morts et couteaux dehors 2, il est difficile d’imaginer qu’il soit quelqu’un qui traverse une période financière difficile, mais il serait le premier à dire que sa vie avant de décrocher son rôle de Drax n’était pas du tout rose. c’est un rappel brutal à tout le monde que même ceux qui ont une vie apparemment solide n’ont pas toujours été dans cette position.

Bautista est désormais un nom connu grâce à son rôle de Drax le Destructeur dans le gardiens de la Galaxie, et s’est acquis une toute autre suite dans le film d’action d’horreur Armée des morts sur Netflix, mais comme il l’a détaillé dans une récente interview avec IGN, la célébrité et la fortune sont une chose nouvelle pour lui et il a eu beaucoup de difficultés financières avant son ascension soudaine et rapide vers la célébrité.

« Pour que les gens comprennent vraiment à quel point ma vie a changé, ils devraient comprendre d’où je viens, ce que j’ai vécu quand j’étais dans la lutte, ce que j’ai laissé pour tenter ma chance de devenir acteur », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Et quand j’ai eu le rôle de Drax dans Guardians, j’ai à peine travaillé en trois ans. J’avais donc vraiment laissé la lutte derrière moi et j’aurais pu y retourner avec ma queue entre les jambes, mais j’ai quand même [would] Je viens d’être coincé dans un endroit où je ne serais jamais allé plus loin, mais j’ai juste tenté ma chance. Et puis quand j’ai eu [cast], pas seulement parce que j’étais fauché, [everything changed]. Quand je dis fauché, ma maison a été saisie, je n’avais rien, mec. J’ai vendu toutes mes affaires. J’ai vendu tout ce que j’ai fait à partir de [when] Je luttais. J’ai eu des problèmes avec l’IRS. J’étais juste perdu dans tout. »

Il y a des moments où un acteur racontera comment il a été sauvé par un rôle, ou comment un certain personnage les a mis là où ils sont aujourd’hui, et pour Bautista, c’est exactement ce qui s’est passé lorsqu’il a été choisi pour incarner Drax dans le premier gardiens de la Galaxie film.

« Donc, Drax n’a pas seulement changé ma carrière. Cela a littéralement changé la trajectoire de ma vie. Ma vie s’est juste améliorée et j’ai eu plus de succès », a déclaré Bautista à propos de son rôle de Drax. « Et c’est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à sembler surréalistes. Ce n’était pas beaucoup d’années [earlier] quand j’étais comme emprunter de l’argent pour payer la nourriture, payer le loyer. Emprunter de l’argent pour acheter des cadeaux de Noël à mes enfants. Ce n’était pas long avant tout ça [had happened]. Cela s’est donc passé pour moi rapidement, ce qui a rendu cela encore plus surréaliste. Mais ça l’a fait, ça a changé ma vie. Cela m’a donné une vie. »

Bautista a récemment commenté le procès Scarlett Johansson/Disney concernant la première diffusion en streaming de Black Widow, en plaisantant: « Je leur ai dit qu’ils auraient dû faire un film Drax mais nooooon! » Je pense qu’il est juste de dire qu’avec son attraction actuelle à Hollywood, si une telle chose existait, elle se transformerait en or, comme tout ce qu’il touche.

En plus de Army of The Dead streaming sur Netflix, Bautista reprendra également son rôle de Drax dans Thor: Love and Thunder, The Guardians of The Galaxy Holiday Special et Guardians of The Galaxy Vol 3 au cours du prochain quelques années.Cette nouvelle rapportée à l'origine par Comicbook.