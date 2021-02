Date de sortie de No More Heroes III confirmée

Travis sera de retour avec nous sous peu. Nintendo confirme la date de sortie de No More Heroes III.

Vouliez-vous des nouvelles de No More Heroes 3? Eh bien, Nintendo Direct de ce soir nous a laissé celui que de nombreux fans voulaient depuis longtemps. Nous avons Date de sortie de No More Heroes III, le jeu vidéo Grasshopper Manufacture. Le titre sera en vente sur Nintendo Switch le 27 août.

Il a également été accompagné d’une vidéo d’un peu plus d’une minute dans laquelle nous avons pu voir le toujours irrévérencieux Travis Touchdown faire son propre truc, dans une vidéo qui mêle une composante cinématographique à des coupes de type gameplay.

Il avait déjà été décidé que No More Heroes 3 serait mis en vente en 2021, mais jusqu’à ce soir, nous n’avons pas eu de date précise pour le moment de son lancement. Le jeu vidéo promet une expérience jouable des plus atypiques et choquantes, tout à fait dans le style de son auteur: un Suda51.

Lui-même nous a laissé de nombreux bijoux. Parmi eux, les deux versements préliminaires à celui-ci et que nous avons déjà analysé dans 45Secondes.fr.

La vidéo qui accompagne cette actualité montre quelques gameplay et aussi quelques coupes à caractère cinématographique, rappelons cependant qu’il y a quelques mois les responsables montraient déjà le premier gameplay de No More Heroes 3 … Bien sûr, dans le plus déconcertant (et irritant) que vous pouvez imaginer.