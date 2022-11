Date de sortie de l’épisode 7 en anglais, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont vraiment très curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 7 en anglais. Après avoir regardé tous les épisodes publiés jusqu’à présent, de nombreux fans parmi vous sont plus impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Donc, après avoir vu tout cet amour pour cette série, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 7 en anglais. En dehors de cela, nous vous informerons également d’autres informations importantes sur la série, telles que Comment la regarder dans les différentes régions, la liste des épisodes et bien plus encore. Faites-nous donc part de toutes ces informations ci-dessous.

Il s’agit d’une mini-série télévisée dramatique occidentale coproduite par les Britanniques et les Américains. Cette série a été écrite et réalisée par Hugo Blick. Le premier épisode de cette série est sorti le 10 novembre 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes régions du monde.

Toute l’intrigue de cette série suit une Anglaise et la série commence quand à l’Ouest pour se venger de la mort de son fils. Au fur et à mesure que l’histoire avance, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir diffusé tous les épisodes précédents de cette série, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 7 en anglais sur Internet. Nous sommes donc ici pour partager les détails.

La date de sortie de l’épisode 7 en anglais

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 7 en anglais. Dans la saison 1 il n’y a que 6 épisodes et pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de la série. S’il y aura une mise à jour de renouvellement concernant la saison 2, nous vous informerons ici sur cette page dès que possible.

Où diffuser l’anglais?

Maintenant, si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plate-forme payante en ligne et pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Nous allons maintenant partager la liste des épisodes de cette saison.

Ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin

chemin des morts

Vautours sur la ligne

Le fusil Buffalo

Chéri

Le casting principal

Donc dans ce paragraphe, nous allons partager la liste des castings de cette série.

Emily Blunt comme Lady Cornelia Locke

Chaske Spencer comme Sgt. Eli Whipp/Loup blessé

Rafe Spall

Tom Hughes comme Thomas Trafford

Stephen Rea comme shérif Robert Marshall

Valérie Pachner comme Martha Myers

Toby Jones

Ciaran Hinds

Histoire de Malcolm

Steve Mur

Nichola McAuliffe

Sule Rimi

Edouard Crook

Christian Solimeno

Nakota Kennedy

Miguel Alvarez comme Timothy Flynn

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 7 en anglais, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The English Episode 7 dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

